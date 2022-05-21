Американские гаубицы М777 отправляются из США на помощь ВСУ для борьбы с войсками РФ

Гаубицы М777 самолетом отправляются в Украину / Минобороны США

Американские 155-милиметровые гаубицы М777 отправляются в Украину в рамках военной помощи США для украинской армии. Артиллерийские орудия безопасно прикреплены к транспортному самолету, который должен доставить их по месту назначения. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Министерство обороны США официально сообщает, что "155-мм буксированные гаубицы M777 безопасно закреплены для транспортировки в Украину летчиками Воздушных Сил США в рамках помощи по безопасности США", - цитирует Генштаб заявление Минобороны США.

Подчеркивается, что Вооруженные силы благодарны США за помощь и поддержку.

Контрнаступление армии Украины

Спикер Офиса президента Алексей Арестович ранее сделал прогноз, согласно которому широкомасштабное контрнаступление ВСУ на занятые армией РФ территории Украины может начаться в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня Киев должен получить тяжелое вооружение от Запада. После этого сформируют подразделения с целью наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что и силам обороны Украины, и войскам РФ, сейчас требуется пополнение резервов. Преимущество получит та сторона, которая будет действовать более оперативно. По его мнению, ВСУ могут пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Для этого украинская армия должна получить достаточное количество оружия от Запада.

Читайте такжеУкраина получит не только истребители США, но и системы ПВО с ПРО, чтобы закрыть небо – ЖдановРуководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы к проведению полноценной контрнаступательной операции против войск РФ, однако для этого нужны поставки оружия от Запада в срочном порядке. В ближайшие месяцы украинские войска рассчитывают вытеснить оккупантов РФ с юга и востока страны.

Главред рекомендует: