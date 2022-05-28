Мощная помощь ВСУ: США отправят Украине РСЗО HIMARS с дальностью пуска до 300 км – WSJ

Украина получит реактивные системы залпового огня HIMARS в течение нескольких недель - американские СМИ / Википедия

Соединенные Штаты Америки решили поставить Украине дальнобойные реактивные системы залпового огня HIMARS, которые способны бить на расстояние до 300 километров. Ожидается, что поставят и гусеничные машины M31 GMLRS с дальностью удара более 64 километров, и мощностью, сравнимой с 500-фунтовой авиабомбой. Вооружения собираются включить в следующий пакет американской военной помощи. Ракетные системы должны привезти в Киев в течение нескольких недель. ВСУ понадобится минимум неделя, чтобы их освоить. РСЗО должны помочь в отражении атак оккупационных войск России на Донбассе.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США, о передаче Украине РСЗО HIMARS объявят на следующей неделе. Привезут их в Киев в течение нескольких недель. Еще минимум неделя потребуется украинской армии для освоения ракетных систем.

Читайте такжеПоставки ВСУ ракетных систем MLRS могут привести к перелому на поле битвы с войсками РФ – экспертПишут, что HIMARS могут переносить 6 ракет М31, или же одну большую управляемую ракету. Комплекс быстро передвигается после того, как совершает выстрел. Ракеты легко устанавливаются на грузовике. Их можно запустить в течение секунд. Ущерб противнику будет сравним с авиаударом управляемыми боеприпасами.

Кроме того, по информации New York Times, Белый дом одобрил и поставки установок M31 GMLRS с дальностью 64 километра. Чаще всего американское военное ведомство использует блоки M31 GMLRS. Это высокоточное оружие со спутниковой наводкой. Оно может нести ракеты, мощность которых сравнима с 500-фунтовой авиабомбой.

Дальность полета – более 64 километров. Такая дальность превышает радиус действия любой из украинских артиллерийских машин.

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Поставки дальнобойных РСЗО Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что предоставление реактивных систем залпового огня типа MLRS поможет украинской армии освободить свои территории. Киев рассчитывает на получение такого вооружения.

"У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", - отмечал Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли говорил, что армии Украины для борьбы с российскими войсками требуются поставки РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что если Украине предоставят РСЗО MLRS, государство будет способно самостоятельно решить вопрос блокады Россией украинских портов в Черном море.

Спикер Банковой Алексей Арестович считает, что Украина будет получать оружие от Запада до тех пор, пока ВСУ не разгромят войска РФ. По его словам, на планы Москвы по аннексии Херсонской области Киев ответит дальнобойными РСЗО MLRS.

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