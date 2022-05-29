Путин шантажировал Запад не давать Украине оружие, навязывая свой "план" – МВД/ Reuters

Россия шантажировала западные страны, требуя у них не поставлять оружие Украине в обмен на то, что РФ, мол, разблокирует морские порты для вывоза зерна.

Об этом заявил советник главы министерства внутренних дел Виктор Андрусив. Соответствующее сообщение он обнародовал в Telegram. Он подчеркнул, что Россия на прошлой и позапрошлой неделе пыталась посеять раздор на Западе и пошатнуть позицию других государств относительно войны в Украине.

РФ хотела, чтобы западные государства прекратили предоставлять Украине ракеты, а также чтобы там произошел раскол в вопросе санкций.

"По моей информации, россияне предлагали следующую модель: Запад не дает нам ракеты, они выходят на рубежи Луганской и Донецкой областей, после того садятся за переговоры, разблокируют порты для вывоза зерна и предлагают новые условия для энергоносителей", – отметил советник главы МВД.

Он напомнил, что оккупанты имели незначительный успех на фронте в последнее время.

"Учитывая некоторый маленький успех на прошлой неделе на фронте – эти заявления звучали очень привлекательно. Плюс заместитель Лаврова сказал, что Россия уже готова разблокировать порты и сделать гуманитарные коридоры для зерна", – написал Андрусив.

Однако западные партнеры хорошо понимают, что договоренности с Путиным ничего не стоят, пока он не проиграл, подчеркнул советник главы МВД.

"Поэтому ключевая задача – нанести ему (Путину – ред.) военное поражение в Украине. И только после этого можно будет обсуждать мирные форматы", – отметил Андрусив.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что захват города Северодонецк на Луганщине не даст для РФ никакого существенного преимущества. Россия пытается получить контроль над всей областью в ее админграницах, поэтому бросает все силы на штурм города. И даже если ей удастся это сделать, на захват Северодонецка армия РФ отдаст слишком много сил, и ВСУ смогут пойти в контрнаступление.

Также ранее сообщалось, что российские войска в результате наступления ВСУ понесли сильные потери, вынуждены были отступить и теперь обороняются на невыгодных для них рубежах в районе населенного пункта Костромка на Херсонщине.

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