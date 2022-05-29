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Украинские воины ликвидировали командира российских десантников

29 мая 2022, 13:11

Российский оккупант из армейской верхушки РФ отправился на концерт Кобзона вслед за другими ликвидированными в Украине захватчиками.

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Украинские воины ликвидировали командира российских десантников/ Facebook/ СтратКом ВСУ

Защитники Украины ликвидировали еще одного представителя российской военной верхушки – командира роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитана Александра Вигуляра.

Об этом сообщается на странице в Facebook СтратКом ВСУ. Как в шутку отметили украинские военные, российский командир "присоединился к поклонникам творчества Кобзона".

"К vip-поклонникам творчества Кобзона присоединился командир парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитан Александр Выгуляр. Выгуляр 3 месяца назад под Вязьмой вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию", но во время встречи с украинскими воинами это не помогло", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине ликвидировали российского полковника, работника пресс-службы Минобороны РФ Владимира Иванова.

Ранее сообщалось, что в Украине был ликвидирован российский чемпион по пейнтболу из г. Кандалакша, Мурманской области. О смерти игрока команды "Точка" Юрия Непялина сообщили в местном паблике, где назвали его кончину "неожиданной".

Напомним, ранее украинские воины ликвидировали российского подполковника Александра Достигаева, командовавший десантно-штурмовым батальоном оккупантов. Александр Достигаев даже участвовал в специальном военном фестивале "Армия России-2021".

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