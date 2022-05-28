В России был чемпионом, а в Украине стал удобрением: ВСУ ликвидировали оккупанта-пейнтболиста

Российский чемпион по пейнтболу стал удобрением в Украине / t.me/informnapalm

В Украине был ликвидирован российский чемпион по пейнтболу из г. Кандалакша, Мурманской области.

О смерти игрока команды "Точка" Юрия Непялина сообщили в местном паблике, где назвали его кончину "неожиданной".

"При выполнении специальной операции в Украине, погиб наш товарищ по пейнтболу, игрок команды "Точка" (Кандалакша), чемпион Мурманской области - Юра!", - говориться в сообщении.

Судя по его активности в соцсетях, он был ликвидирован 19 мая или немного позже. Примечательно, что вдова оккупанта Галочка Русакова в графе "Семейное положение" уже указала "не замужем".

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Напомним, ранее в российской Бypятии закопали останки военнослужащего Бaтo Бacaнoва, которого ликвидировали в Украине ВСУ во время вторжения РФ. Российский оккупант был чемпионом России по танковому биатлону.

Также сообщалось, что защитники Украины ликвидировали полковника оккупационной российской армии, начальника связи 98-й дивизии Воздушно-десантных войск Алексея Смирнова. Военные этой дивизии еще с 2014 года воевали против украинских бойцов на Востоке нашего государства.

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