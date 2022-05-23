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ВСУ ликвидировали российского полковника 98-й дивизии ВДВ

23 мая 2022, 09:35

Эта дивизия воевала против украинских военных на Донбассе с 2014 года.

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ВСУ ликвидировали российского полковника 98-й дивизии ВДВ/ Радио Свобода, УНИАН

Защитники Украины ликвидировали полковника оккупационной российской армии, начальника связи 98-й дивизии Воздушно-десантных войск Алексея Смирнова. Военные этой дивизии еще с 2014 года воевали против украинских бойцов на Востоке нашего государства.

О гибели Смирнова сообщили в военкоме Российской Костромы. Там рассказали, что во время войны против Украины погиб еще один российский оккупант из их города – 25-летний рядовой Алиджон Сайфов.

Как отмечают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm, ссылаясь на результаты своих расследований, российские военные из 98-й дивизии ВДВ России принимали участие в боях на Донбассе против ВСУ еще с 2014 года.

Расследователи подчеркнули, что российские военные на протяжении восьми лет подло притворялись так называемыми "ополченцами".

"Это к вопросу: "Где вы были восемь лет?". Восемь лет россияне подло убивали украинцев, притворяясь "ополченцами", но когда все гибридные маски были сброшены и за спинами мирных жителей уже не удавалось прятаться, то российские военные стали массово уходить в землю на два метра", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали племянника замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

Также сообщалось, что украинские военные ликвидировали командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова, который родом из города Борзя Забайкальского края России и которого считали лучшим снайпером своей бригады.

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