Мощный ракетный удар РФ по Украине: стало известно о жертвах и разрушениях

Разрушения в результате ракетного удара РФ / zt.npu.gov.ua

Вследствие нанесенного войсками РФ в воскресенье ракетного удара по Малину Житомирской области поврежден инфраструктурный объект "Укрзализныци", около 150 жилых домов, один человек погиб, четверо получили ранения.

"Российская Федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", около 150 жилых домов, один многоквартирный, несколько магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, есть один погибший - работник "Укрзализныци". Также есть четверо раненых - трое работников "Укрзализныци" и один житель Малина", - сообщил городской голова Малина Александр Ситайло в Facebook.

По его словам, раненные госпитализированы - они получают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают спасатели и медики, а также следователи оперативных групп. Пожар ликвидировали вчера около 19:00 вечера воскресенья.

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Ранее сообщалось, что в Малине на Житомирщине в воскресенье система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре крылатые вражеские ракеты, выпущенные с юго-восточного направления.

Напомним, в воскресенье, 22 мая, в Малине Житомирской области прогремели взрывы. Местные власти подтвердили информацию.

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