Воины ВСУ ликвидировали лучшего снайпера оккупантов из Забайкалья/ ufa1.ru, Reuters

Украинские военные ликвидировали командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова, который родом из города Борзя Забайкальского края России.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram. По его словам, об этом сообщили российские СМИ, которые отмечают, что снайпер погиб во время так называемой "спецоперации" в Украине.

"Пишут, что он был постоянным участником и призером международных армейских игр в конкурсе "Снайперский рубеж", а также лучшим снайпером своей бригады. Ключевое слово "был". Сколько же лишенных жизней на его счету перед тем, как меткие украинские военные отправили его на галерку к кобзону?, – пишет Геращенко.

Ранее появилось видео, как украинские воины успешно применяют на практике предоставленные Великобританией ракеты Brimstone. Такое оружие помогает эффективнее доставать врага, даже если он в глубоком тылу.

Также ранее сообщалось, что защитники Украины получили новый трофей – отобрали у российских захватчиков очередной российский танк Т-72БЗ вместе с боекомплектом. Оккупанты пытались спрятать технику на ферме, но там ее и нашли украинские бойцы.

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