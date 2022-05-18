Воины ВСУ ликвидировали лучшего снайпера оккупантов из Забайкалья

Российский захватчик командовал отделением стрелковой роты снайперов.
Украинские военные ликвидировали командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова, который родом из города Борзя Забайкальского края России.
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram. По его словам, об этом сообщили российские СМИ, которые отмечают, что снайпер погиб во время так называемой "спецоперации" в Украине.
"Пишут, что он был постоянным участником и призером международных армейских игр в конкурсе "Снайперский рубеж", а также лучшим снайпером своей бригады. Ключевое слово "был". Сколько же лишенных жизней на его счету перед тем, как меткие украинские военные отправили его на галерку к кобзону?, – пишет Геращенко.
Ранее появилось видео, как украинские воины успешно применяют на практике предоставленные Великобританией ракеты Brimstone. Такое оружие помогает эффективнее доставать врага, даже если он в глубоком тылу.
Также ранее сообщалось, что защитники Украины получили новый трофей – отобрали у российских захватчиков очередной российский танк Т-72БЗ вместе с боекомплектом. Оккупанты пытались спрятать технику на ферме, но там ее и нашли украинские бойцы.
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