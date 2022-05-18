"Хотят всех перессорить": Подоляк назвал стратегическую цель Кремля

Власти РФ не ожидали, что мир окажется настолько сплоченным против их агрессии.
Развязывая широкомасштабную войну против Украины, страна-агрессор РФ рассчитывала поссорить весь мир.
Однако Кремль не ожидал столкнуться с тем, каким сплоченным оказался мир против их агрессии. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаила Подоляк в Twitter.
Он отметил, что в России, нападая на Украину, не ожидали объединения украинцев и единства Запада. Поэтому сейчас страна-агрессор имеет целью всех перессорить.
"Стратегическая цель Кремля сегодня – всех перессорить. Украинцев с властью, а страны Запада друг с другом. Хорошая новость в том, что у них не получится. Мир выработал иммунитет к российским информационным операциям", – заявил Подоляк.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что населенные пункты в южных регионах Украины, которые находятся под временной российской оккупацией, будут обязательно освобождены военным путем.
Напомним, в Госдепе США заявили, что Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала Россия. При этом США делают всё, чтобы украинцы успешно реализовали свои цели.
Читайте также:
- Трофейный танк теперь на службе Украины: ВСУ показали, как их "вооружает" армия РФ
- Воевал без обеих ног на протезах: в Буче лишь на 80-й день простились с первым погибшим защитником
- Никакой тайны здесь нет: Арестович рассказал, какую команду получили российские оккупанты