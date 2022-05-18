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"Хотят всех перессорить": Подоляк назвал стратегическую цель Кремля

18 мая 2022, 12:09

Власти РФ не ожидали, что мир окажется настолько сплоченным против их агрессии.

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Подоляк назвал стратегическую цель Кремля/ УНИАН, Офис президента

Развязывая широкомасштабную войну против Украины, страна-агрессор РФ рассчитывала поссорить весь мир.

Однако Кремль не ожидал столкнуться с тем, каким сплоченным оказался мир против их агрессии. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаила Подоляк в Twitter.

Он отметил, что в России, нападая на Украину, не ожидали объединения украинцев и единства Запада. Поэтому сейчас страна-агрессор имеет целью всех перессорить.

"Стратегическая цель Кремля сегодня – всех перессорить. Украинцев с властью, а страны Запада друг с другом. Хорошая новость в том, что у них не получится. Мир выработал иммунитет к российским информационным операциям", – заявил Подоляк.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что населенные пункты в южных регионах Украины, которые находятся под временной российской оккупацией, будут обязательно освобождены военным путем.

Напомним, в Госдепе США заявили, что Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала Россия. При этом США делают всё, чтобы украинцы успешно реализовали свои цели.

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новости России война в Украине Кремль вторжение России Михаил Подоляк
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