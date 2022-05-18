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"С голов жителей не упадет ни один волос": Арестович рассказал, как освободят оккупированный Юг

18 мая 2022, 09:06

Вооруженные силы Украины знают, как выбить российские войска, не штурмуя непосредственно Херсон, Мелитополь и другие города. Они к этому готовятся.

Херсон, Арестович
Алексей Арестович обратился к жителям оккупированного Юга / Фото УНИАН, Корреспондент

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что населенные пункты в южных регионах Украины, которые находятся под временной российской оккупацией, будут обязательно освобождены военным путем.

"Достопочтенные граждане, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, мы вас не бросим. Мы вас освободим военным путем. Деоккупируем. При этом мы сделаем так, что с ваших голов не упадет ни один волос, кроме случайностей, конечно, которые всегда могут быть", – сказал Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, ВСУ знают, как выбить российские войска, не штурмуя непосредственно Херсон, Мелитополь и другие города. Они к этому готовятся.

Советник главы ОП добавил, что сейчас идет работа над подготовкой законодательства по определению коллаборантов.

"Правительство, Верховная Рада, Офис Президента готовят пакет рекомендаций, как себя вести. Но я могу с большой долей вероятности предположить, что никого из вас в виновные не запишут, кроме явных коллаборантов", – рассказал Арестович.

Он добавил, что коллаборация – это:

  • непосредственное участие в оккупационных органах власти;
  • участие в организации и проведении незаконных референдумов;
  • служба в оккупационных войсках.

"И там еще есть ряд признаков, которые легко найти в интернете. Есть даже такие схемы, которые показывают, что можно делать, что - нет. Я их опубликую у себя, чтобы было понятно, что смотреть", – сказал Арестович.

Как сообщал Главред, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что по состоянию на 17 мая украинская армия освободила в полтора раза больше территорий, чем занимают российские войска. Больше всего войск врага сосредоточено на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в местах, где они пытаются атаковать.

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