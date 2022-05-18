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"Мы освободили больше, чем россияне занимают": Арестович показал карту военных действий в Украине

18 мая 2022, 07:51

Больше всего войск врага сосредоточено на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в местах, где они пытаются атаковать.

Арестович, ВСУ
Арестович показал карту военных действий в Украине / Фото УНИАН

По состоянию на 17 мая украинская армия освободила в полтора раза больше территорий, чем занимают российские войска. Больше всего войск врага сосредоточено на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в местах, где они пытаются атаковать. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, на карте, которую сделали западные журналисты, подробно видно, где российские войска сосредоточены.

"Можете представить, что будет, если украинская сторона перейдет там в наступление, пробивает розовое и переходит в серенькое. Серенькое - вообще нет войск, сил не хватает", — рассказал Арестович.

Советник главы ОП отметил, что "карта очень щадящая для РФ".

Фото Telegram Арестовича

"На самом деле ситуация намного хуже. Они тонкой линией расположены вокруг всей линии фронта от Херсона и вплоть до Харькова. Под Харьковом их много, там сильно закрашено розовым и в районе так называемых "ЛНР/ДНР". И вот красное, достаточно плотное расположение войск – это места, где они пытаются атаковать: Гуляй Поле под Запорожьем, правый берег Днепра с Херсоном вместе взятый, и, разумеется, Харьковская область, потому что там идет заброс через Купянск", — сказал Арестович.

Фото Telegram Арестовича
Фото Telegram Арестовича

Он также рассказал о нескольких местах, которые удалось отбить ВСУ, несмотря на концентрацию войск РФ.

"Чрезвычайно интересны вот эти местечка на Криворожском направлении, желтые, там, где Днепр широкий, это наши отбили, наступая от Кривого Рога. И интересно на Запорожском направлении. Там, если внимательно посмотреть, есть такие маленькие островки. Они сначала были заняты российскими войсками, а теперь отбиты украинскими. И самое главное: слева к изюмской группировке тоже подбирается какая-то "бяка" желтая, которой, если российское командование хотело провести правильную операцию, не должно было быть", — рассказал он.

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Как сообщал Главред, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что механизм ленд-лиза, по которому США могут предоставить Украине больше вооружения для защиты от России, может заработать на полную через неделю или две недели. Сколько оружия получит наше государство в рамках такого механизма, будет зависеть от способности экономики Соединенных Штатов и от наличия нужного Украине вооружение.

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