Это не значит мгновенное контрнаступление: эксперт назвал "подводные камни" предоставления Украине оружия

Эксперт рассказал о "подводных камнях" предоставления Украине оружия/ Reuters

Механизм ленд-лиза, по которому США могут предоставить Украине больше вооружения для защиты от России, может заработать на полную через неделю или две недели.

Сколько оружия получит наше государство в рамках такого механизма будет зависеть от способности экономики Соединенных Штатов и от наличия нужного Украине вооружение. Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью "Обозревателю".

"Я думаю, неделя-две. В течение этого срока ожидается, что эти механизмы заработают на полную. Но в принципе такие поставки шли еще до ленд-лиза просто ленд-лиз узаконил все эти дела и упростил процедуры. А дальше всё будет зависеть от готовности экономики США, от наличия в других государствах вооружений, которые нам необходимы, от их состояния", – говорит Сунгуровский.

Задержки в поставках могут возникнуть, например, из-за неисправности какой-то военной техники, которая необходима Украине – тогда потребуется время, чтобы сначала ее отремонтировать, а потом уже отправлять.

"Например, если нам нужны самолеты из Польши, а они не совсем пригодны, то, конечно, сначала их надо отремонтировать, а потом поставить", – объясняет директор военных программ Центра Разумкова.

Читайте такжеЧто даст Украине ленд-лиз от СШАВсего после получения всего необходимого оружия от стран-партнеров украинские военные смогут пойти в масштабное контрнаступление. Однако это не означает, что этот процесс произойдет так быстро, ведь еще нужно время, чтобы украинские бойцы подготовились к использованию предоставленного вооружения.

"На все эти вооружения еще необходимо подготовить экипажи, провести их слаживание, сделать из экипажей боеспособные части и подразделения. Это требует времени... Однако все эти процессы могут идти и параллельно. Мы же не знаем, что на самом деле происходит в войсках. Нам об этом не говорят, и правильно делают, что не говорят", – отметил Сунгуровский.

Ранее Сунгуровский назвал два фактора, которые приближают победу Украины в войне. Если эти факторы сработают в пользу Украины, дальше ситуация будет зависеть только от действий ВСУ, отметил он.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины переходит в затяжную фазу. Вражеские подразделения строят оборонительные редуты в Херсонской и Запорожской областях. Учитывая риски, Киев стремится одержать победу в оккупационной российской армии и освободить свои территории как можно скорее. Нельзя позволить РФ затянуть конфликт, поэтому украинское государство заинтересовано в максимально быстрых поставках оружия, причем в нужных объемах, отметил Резников.

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