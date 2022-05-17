Сожгли железо за 1 миллион долларов: ВСУ поджарили со "Стугны" российскую БМП-3

ВСУ поджарили со "Стугны" российскую БМП-3/ Фото иллюстративное: Reuters, скрин из видео

Украинские военные уничтожили с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна" российскую боевую машину пехоты, цена которой более 1 миллиона долларов.

Кроме этого, "под раздачу" попала и командно-штабная машина оккупантов. Об этом сообщается в Telegram "Оперативный ВСУ".

"Вот так пылает более 1 миллиона долларов российских налогоплательщиков. Именно столько стоит БМП-3. Этого "петушка", а также командно-штабную машину оккупантов "поджарили" украинские морские пехотинцы из 501-го отдельного батальона морской пехоты во взаимодействии с воинами Сил специальных операций ВС Украины с помощью ПТРК "Стугна", – отмечается в сообщении.

В 72 ОМБр ім.Черных Запорожцев комментируя это событие, рассказали, что "Стугна" уже давно хорошо зарекомендовала себя на фронте. Также в бригаде объяснили, почему на мониторе управления "Стугны" арабские символы. Отмечается, что многие экземпляры делали на экспорт, и те из них, которые имеют арабские отметки, как раз должны были ехать в Саудовскую Аравию, Катар или Египет.

"Но из-за нападения рф весь экспорт остановили, а все единицы передали ВСУ. На замену программного обеспечения и смены языка не было времени", – говорят в бригаде.

Что известно об украинской Стугне

"Стугна-П" – это украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) второго поколения, который разработало киевское конструкторское бюро "Луч".

Система работает в полуавтоматическом режиме и наводится по лазерному лучу. При этом оператор может управлять комплексом дистанционно с помощью специального пульта – в таком случае боец, который управляет Стугной, имеет возможность отойти на расстояние до 50 метров.

Над разработкой Стугны украинское предприятие работало с 2005 по 2010 год. С 2011 года и по сегодняшний день противотанковый ракетный комплекс находится на вооружении в Украине.

Ранее сообщалось, что Кремль начал массовую расправу с верхушкой армии из-за поражения в войне. "Под раздачу" попали ряд представителей военного руководства российской армии.

Также ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили российских оккупантов, которые пытались преодолеть Северский Донец. Удар ВСУ был нанесен после того, как аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили, что оккупанты наладили через реку переправу.

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