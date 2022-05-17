Подавляющее большинство возвращающихся беженцев верят в победу Украины

В Украину возвращаются эвакуировавшиеся в начале войны / Фото Reuters

Среди граждан Украины, которые в начале российской агрессии выехали из Украины в связи с военными действиями и сейчас возвращаются в страну, преобладают женщины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса граждан Украины в возрасте от 18 лет, проведенного Центром Разумкова.

Украинцы выезжали семьями

"Среди граждан Украины, которые в начале российской агрессии выехали из Украины в связи с военными действиями и сейчас возвращаются в страну, преобладают женщины (87%, так же как женщины составляли большую часть тех, кто выезжал из страны в начале войны). Если среди тех, кто в начале войны выезжал из страны, наибольшую группу респондентов составили люди в возрасте от 30 до 39 лет (37%), то среди тех, кто возвращается, доля представителей этой возрастной группы составляет 25%. Это может быть связано с тем, что среди тех, кто возвращается, меньше по сравнению с теми, кто уезжал, людей, которые едут с детьми (соответственно 45% и 63%), а именно представители возрастной группы 30-39 лет чаще всего имеют несовершеннолетних детей. И, соответственно, среди въезжающих по сравнению с теми, кто выезжал, больше тех, кто едет сам (соответственно 31% и 13%). Что свидетельствует о том, что те граждане Украины, которые имеют несовершеннолетних детей, пока что реже возвращаются в Украину (или, как говорили интервьюерам некоторые из них, оставляют детей на других родственников, а возвращаются в страну сами)", - говорится в опросе.

Еще 6% респондентов ответили, что возвращаются вместе с внуками, 14% — с мужем или женой, 12% — с родителями (своими или мужа/жены), 10,5% — с другими родственниками, 5% — с друзьями, знакомыми.

Образование и специальности

Как и среди тех, кто выезжал, подавляющее большинство тех, кто возвращается (66%), составляют люди с высшим или незаконченным высшим образованием, 24% — со средним специальным образованием, и только 10,5% — с общим или неполным средним образованием.

Как и среди тех, кто выезжал, наиболее представленными среди опрошенных социальными группами являются квалифицированные рабочие (23%) и высококвалифицированные специалисты (22%), но меньше представлены предприниматели (8%, тогда как среди тех, кто уезжал, они составляли 20%).

Куда возвращаются люди

Также отмечается, что среди тех, кто выезжал, больше половины составляли жители востока и юга страны (51,5%) и центральных областей (45%, в том числе 31% — жители Киева и Киевской области), и лишь 4% — жители западных областей. Среди тех, кто возвращается, подавляющее большинство (69%) составляют жители центральных областей — преимущественно это жители Киева (35%) и Киевской области (17%). 12% тех, что возвращаются — жители восточного региона, 9% — южного региона, 10,5% — западного региона.

73% опрошенных ответили, что после возвращения в Украину планируют поселиться в той же области, где проживали до войны, 26% — что планируют поселиться в другой области (преимущественно это жители восточного региона).

Те, кто планирует поселиться в другой области, а не той, в которой проживали до войны, чаще называют области западного региона (15% всех опрошенных), или Киев или Киевскую область (7%).

Языковые предпочтения

Как и среди тех, кто уезжал, среди возвращающихся большинство (53%) ответили, что дома говорят преимущественно на русском языке, 43% — на украинском, 1% — на другом языке. Но так же большинство (72%) опрошенных считают родным украинский язык, 16% — русский, 1% — другой язык.

Занятость респондентов

79% респондентов ответили, что имели работу до войны. Среди тех, кто до войны имел работу, 49% уверены, что после возвращения будут работать там же, где и работали ранее, еще 28% надеются на это, 7% надеются найти другую работу, а 16% еще не знают, где будут работать, и удастся ли им найти работу.

Украинцы верят в победу

"94% опрошенных верят в то, что Украина победит в этой войне, и ни один из опрошенных не дал отрицательного ответа (6% — затрудняются с ответом). Относительно оценки действий государственного руководства Украины и международной помощи, действия госуправления Украины во время российской агрессии 80% респондентов оценивают положительно, только 2% — отрицательно (18% не смогли оценить). 47% опрошенных считают достаточной помощь международного сообщества Украине, 36% — считают, что помощь и поддержка Украины со стороны других стран должна быть больше. Тогда как во второй половине марта среди тех, кто выезжал с Украины, считали ее достаточной 35%, считали недостаточной — 43%", - говорится в опросе.

Добавим, что опрос проводился социологической службой Центра Разумкова в Закарпатской области. С 11 апреля по 6 мая 2022 года были опрошены 105 респондентов.

Некоторые результаты приведены в сравнении с данными опроса граждан Украины, которые выезжали из страны в связи с военными действиями (опрос проводился социологической службой Центра Разумкова на пунктах пропуска через государственную границу Украины в Закарпатской области с 15 марта по 1 апреля 2022 года, был опрошен 101 респондент).

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 27 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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