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"Насыпали врагу": ВСУ уничтожили вражескую переправу вместе с рашистами

17 мая 2022, 12:59

Точным выстрелом ВСУ была разрушена переправа вместе с танком противника, который в это время на ней и находился.

/ Скриншот

Вооруженные силы Украины уничтожили российских оккупантов, пытавшихся преодолеть Северский Донец.

Удар ВСУ был нанесен после того, как аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили, что оккупанты наладили через реку переправу.

Отмечается, что координаты были переданы артиллеристам, которые "внесли коррективы в планы захватчиков". При этом точным выстрелом была разрушена переправа вместе с танком противника, который в это время на ней и находился. Вражеские танки, БМП и пехота пытались скрыться. Найти их помогла "птичка" украинских пограничников.

"Наша артиллерия щедро "насыпала" врагу, потерявшему несколько единиц техники и несколько десятков российских ценителей блендеров и стиральных машин", - добавили в ГПСУ.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты укрепляют свои позиции на восточных рубежах Украины для недопущения Вооруженных сил Украины на эти территории.

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