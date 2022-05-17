Кремль начал массовую расправу с верхушкой армии за поражения в войне: разведка назвала имена задержанных

В России начались массовые показательные расправы с военным руководством – начали искать крайних за огромные потери армии РФ в войне против Украины.
Власти страны-агрессора России начали искать и показательно наказывать "крайних" в своих огромных неудачах и потерях на войне против Украины. "Под раздачу" попали ряд представителей военного руководства российской армии.
Таким образом российские власти пытаются уменьшить для себя последствия политической и уголовной ответственности, которая настигнет их в будущем. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В разведке отмечают, что поиск виновных в стране-агрессоре начали в "лучших сталинских традициях".
За то, что РФ потеряла крейсер "Москва", был арестован командующий Черноморского флота.
"За "героической потерю" гордости ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий Черноморского флота вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука", – отмечают в украинской разведке.
Часть верхушки армии РФ наказали за множество 200-х
Из-за огромных потерь на войне в Украине личного состава, вооружения и военной техники наказание получили ряд представителей верхушки российского войска. Так, по этой причине от должности отстранили:
- руководителя шестой армией ВС РФ Владислава Ершова,
- командира первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя (этого еще и обвинили в том, что отправлял в Украину срочников якобы "вопреки приказу высшего руководства").
С должности "за неудовлетворительное выполнение поставленных задач" устранили командующего 22-го армейского корпуса южного военного округа в Крыму генерал-майора Аркадия Марзоева.
Еще одним козлом отпущения, который поплатился должностью, стал командир 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник Михаил Пономарев.
При этом в украинской разведке отмечают, что такие показательные наказания военного руководства в РФ лишь сеют раздор среди российского войска.
"Все эти показательные наказания лишь способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам. Военачальники страны-агрессора и в дальнейшем продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", – отмечают в ГУР Минобороны Украины.
Напомним, Вооруженные силы Украины начали получать немецкое оружие для борьбы с российской агрессией. Германия вооружила ВСУ мощными противотанковыми гранатометами и минами.
Ранее стало известно, из каких регионов РФ больше всего бойцов погибли в Украине. Путин боится бунтов, которые могут возникнуть в крупных городах РФ из-за потерь военных на войне в Украине, поэтому отправляет воевать больше бойцов из так называемых депрессивных регионов, а Москву и Санкт-Петербург "бережет".
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