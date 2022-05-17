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Путин боится разозлить Москву и Санкт-Петербург: из каких регионов РФ больше всего бойцов погибли в Украине

17 мая 2022, 11:09

Российские власти отправляют на войну военных из депрессивных регионов, потому что боятся, что в крупных городах могут возникнуть бунты из-за потерь.

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В Украине посчитали, из каких регионов РФ больше всего бойцов погибли на войне/ Reuters

Власть России боится больших бунтов, которые могут возникнуть в стране из-за огромных потерь личного состава войска во время войны против Украины. Поэтому Путин предусмотрительно отправляет воевать больше бойцов из так называемых депрессивных регионов, а с определенных регионов и городов едут на войну меньше военнослужащих.

Россия уже потеряла в войне против Украины около 27 900 своих солдат – такие данные приводит Генштаб ВСУ по состоянию на утро вторника 17 мая. В Украинском институте будущего подсчитали и сравнили количество погибших российских оккупантов из разных регионов РФ с количеством населения в этих регионах.

В сравнительных данных, которые приводит институт, указано количество погибших на сто тысяч населения.

  • Бурятия - 99 человек на 100 тысяч населения;
  • Тыва - 87 человек на 100 тысяч населения;
  • Северная Осетия - Алания - 84 человека на 100 тысяч населения;
  • Костромская область - 58 человек на 100 тысяч населения;
  • Севастополь - 47 человек на 100 тысяч населения;
  • Еврейская автономная область - 45 человек на 100 тысяч населения;
  • Псковская область - 45 человек на 100 тысяч населения;
  • Республика Алтай - 45 человек на 100 тысяч населения;
  • Забайкальский край - 45 человек на 100 тысяч населения;
  • Дагестан и Марий Эл - в обоих регионах 43 человека на 100 тысяч населения.

Из каких регионов меньше всего погибших

В то же время наименьшее количество потерь пришлось на Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, где не был признан факт гибели ни одного военного. В Украинском институте будущего предполагают, что одна из причин этого – малое количество жителей регионов.

За этими регионами следуют Москва (0,23 погибших на 100 тысяч населения) и Санкт-Петербург (3 убитых на 100 тысяч населения).

По словам исполнительного директора Украинского института будущего Вадима Денисенко, эти цифры чрезвычайно важны, ведь показывают, чего больше всего боится Путин.

"Российская Федерация делает всё от себя зависящее для того, чтобы в Москве и Санкт-Петербурге, ключевых городах, где совершались все революции и в Российской империи, и затем уже в Советском Союзе, чтобы в этих городах не было никаких бунтов. И чтобы в этих городах никто не заметил существования войны как таковой", – говорит Денисенко.

Он добавил, что если в этих городах почувствуют на себе влияние войны, то там могут разгореться беспорядки. А российский диктатор как раз этого очень сильно боится.

Ранее сообщалось, что в России глава Курской области Роман Старовойт заявил, что пограничное село Алексеевка было обстреляно из "крупнокалиберного оружия". В Украине после этого потролили страну-агрессора.

Напомним, в ночь и под утро вторника, 17 мая, войска РФ атаковали несколько регионов Украины. Под удар врага попали Киев и область, а также Харьковщина и Львовщина. Жители регионов заявили о звуках ракет и взрывов.

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