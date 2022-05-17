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Под утро оккупанты нанесли ракетные удары сразу по трем областям Украины: первые подробности

17 мая 2022, 06:51

Под удар попали Киевская, Харьковская и Львовская области. На Львовщине взрывов было не менее десяти. Впервые по региону запустили одновременно так много ракет.

обстрел, ракета, война в Украине
По Украине в ночь на 17 мая нанесли ракетные удары - иллюстрационное фото / УНИАН

В ночь и под утро вторника, 17 мая, войска РФ атаковали несколько регионов Украины. Под удар врага попали Киев и область, а также Харьковщина и Львовщина. Жители регионов заявили о звуках ракет и взрывов.

Ракетная атака Киева и области

Около трех часов ночи вторника в Киевской области была объявлена воздушная тревога, а о взрывах начали сообщать после пяти часов утра.

По предварительным данным, в области зафиксировано одно попадание. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал Киев info. Было опубликовано видео, на котором слышны звуки ракеты.

"Киев, правый берег, глухие взрывы, работала ПВО. В области тоже отработала на славу ПВО. Информации о прилетах нет. Сейчас все тихо. Сигнал тревоги продолжается", – говорится в сообщении.

Взрывы на Харьковщине

По данным Telegram-канала Харьков Life, утром 17 мая был зафиксирован вражеский прилет в области.

"Оставайтесь в укрытии! Известно об одном прилете. Сейчас тишина", – написали очевидцы.

Взрывы во Львовской области

Ночью 17 мая во Львове прогремела серия взрывов – оккупанты ударили по городу и области ракетами. Информацию об этом подтвердил в Telegram мэр города Андрей Садовый.

Взрывов было не менее десяти – впервые по Львовщине запустили одновременно так много ракет.

"Во Львовской области слышны взрывы, сохраняем спокойствие и находимся в укрытиях. В области работают ПВО Украины", – написал депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич.

Местные Telegram-каналы сообщали, что взрывы – это результат работы наших защитников, однако есть и "прилеты". Куда попали вражеские ракеты - пока что не сообщают.

"По предварительной информации, сработала наша система ПВО. Данные уточняются", – сообщил в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовый написал, что подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет.

"Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто бережет наше небо! Утром дадим более точную информацию", – добавил он.

В то же время глава Новояворовской общины Владимир Мацелюх подтвердил взрывы, однако добавил, что пока не может сказать, где были попадания. Он также призвал людей не публиковать фото и видео с места удара.

Как сообщает беларусский Telegram-канал "Беларускі Гаюн", по предварительным данным, по Львовской области могли запустить ракеты с территории Беларуси. В 00:27 в Барановичах люди слышали, как в воздух поднялись два истребителя. Вскоре после этого на Львовщине прогремели взрывы.

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