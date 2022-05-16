Рашисты беспрерывно обстреливают Северодонецк: повреждены дома, больница, много жертв

Российские войска непрерывно обстреливают Северодонецк / facebook.com/sergey.gaidai.loga

Рашисты непрерывно обстреливают Северодонецк в Луганской области. Под удар снова попала больница, погибли не менее 10 человек, сообщает в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Рашисты без остановки бьют по Северодонецку. Повреждены дома, снова обстреляли больницу. Не менее 10 погибших", - написал он.

По его словам, сегодня, 16 мая, оккупанты целый день ведут прицельный огонь по Северодонецку. В результате обстрелов больше всего пострадал медгородок. Снаряды попали почти в каждый корпус больницы населенного пункта.

Глава ОВА добавил, что оккупанты также попали в научно-производственное предприятие и обстреляли многоэтажки в разных районах города. Он подчеркнул, что уточнить количество погибших невозможно из-за постоянных ударов.

Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы разбили колонну техники российских оккупантов, которая двигалась украинскими полями. Меткими ударами ее уничтожили артиллеристы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Напомним, в поселке Белогоровка Луганской области российские оккупанты понесли огромные потери, пытаясь форсировать реку Северский Донец. 11 мая украинская артиллерия уничтожила российские понтонные мосты. В результате удара армия РФ потеряла 485 оккупантов и более 80 единиц техники.

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