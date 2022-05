Уничтожено 485 оккупантов и более 80 единиц техники: армия РФ облажалась, форсируя Северский Донец - ISW

Россия потеряла 485 военных при попытке совершить переправу через Северский Донец / twitter.com/Blue_Sauron

В поселке Белогоровка на Луганщине российские оккупанты понесли огромные потери, пытаясь форсировать реку Северский Донец.

11 мая украинская артиллерия уничтожила российские понтонные мосты. В результате удара потеряла 485 оккупантов и более 80 единиц техники, сообщает американский аналитический центр Institute for the Study of War.

Эксперты связывают это с ошеломляющим отсутствием тактического смысла со стороны командования РФ, поскольку спутниковые снимки показывают уничтоженные российские машины, плотно сгрудившиеся на обоих концах разрушенного моста.

В связи с этим россияне начали критиковать руководство российских вооруженных сил за то, что они не извлекают уроков из военного опыта. Они также выразили обеспокоенность тем, что постоянное продвижение российской пропагандистской линии мешает им понять, что на самом деле происходит.

"Уничтожение мотострелковых частей также может серьезно подорвать усилия России по окружению Северодонецка и Лисичанска с севера", - говорится в материале.

Оккупанты за последние сутки не предпринимали попыток наступления в этом районе.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине появилась своя "Чернобаевка". Недалеко от села Белогоровка у реки Северский Донец есть излучина. Там российские войска в пятый раз пытаются навести понтонную переправу и постоянно несут потери.

Как сообщили в МВД Украины, российская армия там уже потеряла около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

После провала операции войск РФ по форсированию реки Северский Донец ряд российских блогеров запустили волну критики руководства ВС РФ, в том числе и министра обороны Сергея Шойгу.

