Из чего делают таба лапки: безопасны ли популярные в Украине игрушки

Вы узнаете:
- Из какого материала делают таба лапки
- Безопасны ли для людей таба лапки
В последнее время огромную популярность приобрели антистресс-игрушки, в частности таба лапки - мягкие силиконовые изделия в виде подушечек лап животных. Они настолько приятны на ощупь, что возникает вопрос - из чего состоит таба лапка?
Главред узнал, что таба лапка состоит из эластичной оболочки и внутреннего наполнения. Внешний слой - это мягкий силикон или термополиуретан, который обеспечивает нежность, упругость и приятные тактильные ощущения.
Если говорить о том, что внутри таба лапки, то часто для наполнения используется либо гелеобразная жидкость, либо воздух с легким наполнителем, что позволяет лапке легко сжиматься и возвращаться в форму.
Таба лапки обычно изготавливают из мягкого медицинского или пищевого силикона. Такой силикон безопасен для здоровья, гипоаллергенный, чрезвычайно приятный на ощупь и очень долговечный. Именно он обеспечивает тот "эффект мягкости", за который любят эти игрушки.
Однако, как предупредили пользователи Reddit, с популярностью таба лапок некоторые недобросовестные производители начали использовать для их создания TPR (термопластичную резину) и другие материалы более низкого качества, которые могут быть токсичными, в частности имеют сильный запах.
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