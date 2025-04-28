Из чего делают таба лапки: безопасны ли популярные в Украине игрушки

У ценителей нового антистресса часто возникает вопрос, из чего сделана таба лапка.

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Из какого силикона делают таба лапки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с instagram.com/_igrushki.ua/?hl=uk

Вы узнаете:

Из какого материала делают таба лапки

Безопасны ли для людей таба лапки

В последнее время огромную популярность приобрели антистресс-игрушки, в частности таба лапки - мягкие силиконовые изделия в виде подушечек лап животных. Они настолько приятны на ощупь, что возникает вопрос - из чего состоит таба лапка?

Главред узнал, что таба лапка состоит из эластичной оболочки и внутреннего наполнения. Внешний слой - это мягкий силикон или термополиуретан, который обеспечивает нежность, упругость и приятные тактильные ощущения.

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Если говорить о том, что внутри таба лапки, то часто для наполнения используется либо гелеобразная жидкость, либо воздух с легким наполнителем, что позволяет лапке легко сжиматься и возвращаться в форму.

Таба лапки обычно изготавливают из мягкого медицинского или пищевого силикона. Такой силикон безопасен для здоровья, гипоаллергенный, чрезвычайно приятный на ощупь и очень долговечный. Именно он обеспечивает тот "эффект мягкости", за который любят эти игрушки.

Однако, как предупредили пользователи Reddit, с популярностью таба лапок некоторые недобросовестные производители начали использовать для их создания TPR (термопластичную резину) и другие материалы более низкого качества, которые могут быть токсичными, в частности имеют сильный запах.

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