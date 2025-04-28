Как хранить клубнику, чтобы она оставалась свежей дольше: лайфхак от фермеров

Вы узнаете:
- Где лучше долго хранить ягоды
- Как правильно выкладывать клубнику, чтобы она не портилась
Сезон сочных ягод уже начинается, но часто с ними возникают проблемы в хранении в течение длительного времени. Например, клубника или малина портится даже в холодильнике за 2-3 дня.
Главред узнал, как решить эту проблему и что сделать, чтобы ягоды оставались свежими в течение недели. Интересным лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.
На примере клубники она показала, как правильно хранить ягоды, чтобы они не портились быстро. Для этого понадобится контейнер и обычные бумажные полотенца.
В контейнер нужно пересыпать клубнику, а бумажное полотенце выложить на крышку. Далее надо закрыть ягоды, перевернуть контейнер вверх ногами и поставить его в холодильник.
Блогер добавила, что таким образом можно хранить и зелень, тогда она будет оставаться свежей в течение длительного времени.
Смотрите видео, как лучше хранить ягоды и зелень в холодильнике:
@dianagologovets Это работает со всеми ягодами и даже зеленью ? #лайфхак#полуниця#ідеїдлядому#ідеїдлякухні#лайфхакдлядому#ягоды#gologovets_відео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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