Как хранить клубнику, чтобы она оставалась свежей дольше: лайфхак от фермеров

Сезонные ягоды и зелень будут оставаться свежими неделю, если знать одну хитрость.

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Клубника не будет портиться так быстро, если правильно ее хранить / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Где лучше долго хранить ягоды

Как правильно выкладывать клубнику, чтобы она не портилась

Сезон сочных ягод уже начинается, но часто с ними возникают проблемы в хранении в течение длительного времени. Например, клубника или малина портится даже в холодильнике за 2-3 дня.

Главред узнал, как решить эту проблему и что сделать, чтобы ягоды оставались свежими в течение недели. Интересным лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.

видео дня

На примере клубники она показала, как правильно хранить ягоды, чтобы они не портились быстро. Для этого понадобится контейнер и обычные бумажные полотенца.

В контейнер нужно пересыпать клубнику, а бумажное полотенце выложить на крышку. Далее надо закрыть ягоды, перевернуть контейнер вверх ногами и поставить его в холодильник.

Блогер добавила, что таким образом можно хранить и зелень, тогда она будет оставаться свежей в течение длительного времени.

Смотрите видео, как лучше хранить ягоды и зелень в холодильнике:

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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