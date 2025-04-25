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Зачем класть губку в морозилку: простой трюк устранит огромную проблему

Алёна Воронина
25 апреля 2025, 11:20
71
Такой простой предмет способен устранить проблему, которая беспокоит практически всех владельцев холодильников и морозилок.
Кухонная губка, морозилка
Зачем класть губку в морозилку/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Вы узнаете:

  • Зачем класть губку в морозилку
  • Как кухонная губка может устранить одну большую проблему

Мы привыкли использовать кухонную губку преимущественно только для мытья посуды. Однако на самом деле она пригодится также при решении различных бытовых проблем.

Автор YouTube-канала Smart Fox рассказал о том, как с помощью кухонной губки решить проблему, которая часто является актуальной для владельцев морозильных камер и холодильников.

Он отметил, что в каждый ящик морозильной камеры стоит положить хотя бы одну кухонную губку.

"Вот как этот трюк на самом деле работает лучше всего. После того, как вы разместили хотя бы одну губку везде, вы можете закрыть морозильную камеру как всегда и использовать ее как обычно. Но какие именно преимущества губки в морозилке? Благодаря своей структуре она может легко поглощать лишнюю влагу", - отметил автор видео.

Он пояснил, что губка легко впитывает всю лишнюю влагу, которая содержится в морозилке. И это в свою очередь поможет избежать намерзания в морозильной камере. Ведь избыток влаги приводит к намерзанию, и тогда морозилку приходится чаще размораживать. Губка поможет улучшить ситуацию и отсрочить это.

Время от времени губки нужно менять.

Смотрите видео о том, зачем класть губку в морозилку:

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Что известно о YouTube канале "Smart Fox"

"Smart Fox" - YouTube канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советы для дома и хитрости по уборке. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия, как сделать видео, а также некоторые идеи для гаджетов.

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