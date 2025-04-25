Как избавиться от моли в шкафах: всего одно растение поможет забыть о вредителях

Простой трюк с использованием одного обычного комнатного растения может отпугнуть моль.

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Какой запах отпугивает моль / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Откуда в доме появляется моль

Какие запахи отпугивают моль

Уже начался сезон моли, поэтому людям пора действовать, чтобы предотвратить заражение дома этими надоедливыми насекомыми.

Главред решил разобраться, как можно быстро избавиться от моли.

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Когда моль наиболее активна

Как пишет express.co.uk, сезон моли обычно длится весной и летом, примерно начинается в апреле и мае, когда самки моли начинают искать идеальное место для откладывания яиц. Этот сезон может длиться более пяти месяцев.

Как моль попадает в дом

Моль может попасть в ваш дом через открытые окна или двери, и она даже может проникнуть, прикрепившись к одежде или мягкой мебели.

Как отпугнуть моль от дома

Чтобы защититься от моли, эксперты рекомендуют повесить небольшие тканевые мешочки, наполненные лавандой, в шкафу или поставить растение лаванды возле окна.

"Поместите сушеный розмарин, тимьян, гвоздику, лаванду или лавровые листья в небольшой тканевый мешочек, повесьте их в шкафу и положите в ящики. Вы также можете использовать эфирные масла и травяные спреи", - говорится в сообщении.

Специалисты также предлагают хранить такие ткани, как шерсть, шелк, мех и кожа, в герметичных контейнерах.

Средства борьбы с насекомыми / Инфографика: Главред

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