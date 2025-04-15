Несколько секунд и готово: как избавиться от ужасного запаха из раковины

Существует простой 10-секундный способ устранения неприятного запаха из раковины.

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Как убрать запах из раковины / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему из раковины плохо пахнет

Как устранить запах из раковины

Пожалуй, многие чувствовали ужасный запах из раковины. Он обычно является показателем того, что что-то не так с трубами.

Главред решил разобраться, как быстро устранить запах из раковины.

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Почему появляется неприятный запах в раковине

Как пишет express.co.uk, существует четыре основные причины неприятного запаха. Среди них:

накопление бактерий, которые расщепляют органические вещества и выделяют сероводород;

образование биопленки - это "скользкий" слой, который образуется внутри труб и задерживает частицы пищи, что затем приводит к "размножению бактерий";

застоявшаяся вода также может иметь запах, поскольку бактерии размножаются;

изогнутая труба под раковиной выпускает канализационные газы, если она засорена или пересохла.

Средство для борьбы с неприятным запахом в раковине

Что убрать ужасный запах, эксперты рекомендуют смешать лимон и воду.

"Горячая вода растапливает жирный налет, а лимон растворяет грязь и убивает бактерии, вызывающие неприятный запах", - говорится в сообщении.

Вскипятите чайник воды, разрежьте лимон пополам и выжмите весь сок в кипящую воду.

Вылейте смесь прямо в канализацию - сделайте это быстро, пока вода еще очень горячая. Подождите 10 секунд и включите холодную воду на несколько секунд, чтобы все смыть.

Данную процедуру стоит делать раз в неделю в рамках регулярной уборки, чтобы предотвратить появление запаха.

Как улучшить запах в доме / Инфорграфика: Главред

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