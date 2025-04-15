Несколько секунд и готово: как избавиться от ужасного запаха из раковины

Вы узнаете:
- Почему из раковины плохо пахнет
- Как устранить запах из раковины
Пожалуй, многие чувствовали ужасный запах из раковины. Он обычно является показателем того, что что-то не так с трубами.
Главред решил разобраться, как быстро устранить запах из раковины.
Почему появляется неприятный запах в раковине
Как пишет express.co.uk, существует четыре основные причины неприятного запаха. Среди них:
- накопление бактерий, которые расщепляют органические вещества и выделяют сероводород;
- образование биопленки - это "скользкий" слой, который образуется внутри труб и задерживает частицы пищи, что затем приводит к "размножению бактерий";
- застоявшаяся вода также может иметь запах, поскольку бактерии размножаются;
- изогнутая труба под раковиной выпускает канализационные газы, если она засорена или пересохла.
Средство для борьбы с неприятным запахом в раковине
Что убрать ужасный запах, эксперты рекомендуют смешать лимон и воду.
"Горячая вода растапливает жирный налет, а лимон растворяет грязь и убивает бактерии, вызывающие неприятный запах", - говорится в сообщении.
Вскипятите чайник воды, разрежьте лимон пополам и выжмите весь сок в кипящую воду.
Вылейте смесь прямо в канализацию - сделайте это быстро, пока вода еще очень горячая. Подождите 10 секунд и включите холодную воду на несколько секунд, чтобы все смыть.
Данную процедуру стоит делать раз в неделю в рамках регулярной уборки, чтобы предотвратить появление запаха.
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