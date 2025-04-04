Проще, чем кажется: как убрать лишнюю соль из супа

Вы узнаете:
- Что нейтрализует соль
- Что лучше добавить в суп, если он пересолен
У каждого, наверное, была ситуация, когда в блюде идеально все, кроме баланса специй, ведь оно несколько пересолено. Многие в таких случаях просто избавляются от блюда, хотя его вкус можно легко исправить.
Главред узнал, что делать, если переборщил с солью в супе. Как пишет The Kitchn, достаточно понимать, что нейтрализует соль в пище и добавить этот ингредиент в кастрюлю.
Например, если вы готовите сливочный суп, можно добавить в него больше молочных продуктов. Немного жирных сливок, йогурта или сметаны, в зависимости от рецепта, могут замаскировать соленый привкус.
Уменьшить соленость в супе может обычная вода или бульон. 300-500 мл обычной воды помогут сделать вкус соли более мягким.
Еще один вариант, о котором стоит вспомнить, когда возникает мысль "Что добавить, если я пересолил суп?" - это сок лимона или немного уксуса, которые могут нейтрализовать соль за счет кислоты.
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