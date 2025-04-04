Проще, чем кажется: как убрать лишнюю соль из супа

Иногда хозяйки думают, что спасти обед не удастся, потому что не знают, чем убрать лишнюю соль из супа. Однако выход есть.

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Что нейтрализует соль в еде / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что нейтрализует соль

Что лучше добавить в суп, если он пересолен

У каждого, наверное, была ситуация, когда в блюде идеально все, кроме баланса специй, ведь оно несколько пересолено. Многие в таких случаях просто избавляются от блюда, хотя его вкус можно легко исправить.

Главред узнал, что делать, если переборщил с солью в супе. Как пишет The Kitchn, достаточно понимать, что нейтрализует соль в пище и добавить этот ингредиент в кастрюлю.

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Например, если вы готовите сливочный суп, можно добавить в него больше молочных продуктов. Немного жирных сливок, йогурта или сметаны, в зависимости от рецепта, могут замаскировать соленый привкус.

Уменьшить соленость в супе может обычная вода или бульон. 300-500 мл обычной воды помогут сделать вкус соли более мягким.

Еще один вариант, о котором стоит вспомнить, когда возникает мысль "Что добавить, если я пересолил суп?" - это сок лимона или немного уксуса, которые могут нейтрализовать соль за счет кислоты.

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