Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Зачем на самом деле в детском саду тихий час - истинную причину знают не все

Юрий Берендий
3 апреля 2025, 20:44
166
Тихий час в детском саду - это не просто отдых, а необходимая пауза для физического, эмоционального и когнитивного развития ребенка.
Зачем на самом деле в детском саду тихий час - истинную причину знают не все
Зачем в детском саду тихий час - настоящую причину знают не все / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Зачем детям нужен тихий час
  • Сколько часов должны спать дети в саду

Тихий час в садике - это не просто время для сна, а важный момент для физического, эмоционального и умственного развития ребенка. Многие родители сомневаются в необходимости дневного отдыха, особенно если их ребенок не хочет спать. Однако воспитатели и психологи отмечают, что даже если малыш не засыпает, он нуждается во времени для разгрузки мозга и восстановления сил.

Главред выяснил, какова цель дневного сна в детском саду.

видео дня

Почему дневной сон важен для детей

Согласно экспертам проекта Anna Stasia, каждый ребенок - это молодой организм, который растет и ежедневно воспринимает огромное количество новой информации. Отдых в течение дня помогает ему адаптироваться к этой нагрузке.

"Детям сложно психологически, поэтому сон или хотя бы спокойный отдых в постели - физически необходим. Лишь небольшой процент детей в 5-6 лет не испытывает потребности в дневном сне", - объясняют эксперты.

Даже если ребенок не спит, а просто лежит в спокойной атмосфере, это дает ему возможность перезагрузиться и успокоить нервную систему. Иначе перегруженный мозг может спровоцировать раздражительность, капризы и усталость вечером.

"Объясню простым языком. Представьте насыщенный выходной, когда вторая половинка решила устроить сюрприз и пригласила прыгнуть с парашютом (специально беру такой яркий пример, потому что наш мозг трудно удивить, а вот детский мозг ещё не так много знает). Так вот, вечером после прыжка вы не сможете заснуть - буря эмоций, впечатлений, страх и восторг снова и снова накрывают вас. Заснув под утро, вы просыпаетесь разбитой, уставшей, пусть и довольной от вчерашнего вечера. А ваш ребенок получает такую бурю эмоций каждый день! Ему нужно время, когда мозг может разгрузиться, а нервная система - расслабиться, иначе мы получаем самого лучшего, но неуправляемого ребенка", - указывают в проекте Anna Stasia.

Зачем в садике тихий час

Воспитатели садика newtonkids_ua добавляют, что тихий час необходим для гармоничного развития детей.

  • Укрепление здоровья - сон поддерживает иммунитет и способствует общему физическому развитию.
  • Улучшение концентрации - отдохнувшие дети лучше усваивают новые знания и активнее участвуют в учебных играх.
  • Эмоциональная стабильность - после дневного сна дети становятся спокойнее, меньше капризничают и легче адаптируются к изменениям в среде.

"Помните, что регулярный отдых - ключ к здоровому и счастливому детству!" - отмечают воспитатели.

Другие новости:

Что известно о проекте Anna Stasia

Anna Stasia - это образовательный проект, предоставляющий полезную информацию для воспитателей детских садов и родителей, которые стремятся понимать и поддерживать развитие своих детей. Ресурс охватывает темы детской психологии, педагогики, воспитания, организации распорядка дня и эффективных методов обучения.

Проект предлагает экспертные советы, научно обоснованные подходы и практические рекомендации для создания гармоничной среды в детском саду и дома. Благодаря материалам Anna Stasia, воспитатели и родители получают современные знания о возрастных особенностях детей и способах их поддержки в процессе развития.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

детский сад сон
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Пошлины Трампа и новые детали перемирия: главные новости Украины (дайджест)

Пошлины Трампа и новые детали перемирия: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
Отправка войск стран Европы в Украину: у Зеленского сделали заявление

Отправка войск стран Европы в Украину: у Зеленского сделали заявление

21:26Война
РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: в НАТО предупредили об угрозе

РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: в НАТО предупредили об угрозе

21:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атаковала почти 7-балльная буря: "трусить" будет почти 2 недели

Украину атаковала почти 7-балльная буря: "трусить" будет почти 2 недели

Новая эра уже на горизонте - 5 знаков Зодиака, которых ждут перемены в 2025 году

Новая эра уже на горизонте - 5 знаков Зодиака, которых ждут перемены в 2025 году

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Крысам - проблемы с нервами, Козлам - обман

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Крысам - проблемы с нервами, Козлам - обман

Ударят заморозки и будет мокрый снег: синоптик назвала дату резкого похолодания

Ударят заморозки и будет мокрый снег: синоптик назвала дату резкого похолодания

Карта Deep State онлайн за 3 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:27

В США заинтриговали заявлением по F-16 в Украине: чего ждать

22:26

"Как рыба в воде": генерал НАТО назвал удары ВСУ по РФ "экстремально эффективными"

22:00

Пошлины Трампа и новые детали перемирия: главные новости Украины (дайджест)

21:55

Жена Виктора Павлика показала, как выглядит после операции

21:37

Настоящий шедевр из обычных яиц - рецепт завтрака за 15 минутВидео

Украине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕСУкраине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕС
21:35

"Зайчик" Сердючки отреагировал на слухи про роман с Данилко: "Кто-то с кем-то спал"

21:26

Отправка войск стран Европы в Украину: у Зеленского сделали заявление

21:18

РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: в НАТО предупредили об угрозе

21:00

Трамп хочет заставить Иран пойти на сделку с США без войнымнение

Реклама
20:44

Зачем на самом деле в детском саду тихий час - истинную причину знают не все

20:43

"Каждая минута важна": Позитив откровенно заговорил про дочь и выпустил трек, которого ждали 6 летВидео

20:28

Помогут ли 10 тыс шагов в день сбросить вес: эксперты дали ответ

20:27

Группа предателей в РФ готовила "внешнее управление" Украиной: в СБУ раскрыли детали

20:24

У Трампа объявили об условии снижения новых тарифов

19:38

"Восхищаемся Путиным": отец Маска раскрыл отношение своей семьи к диктатору РФ

19:37

Украину будет засыпать снегом: когда регионы накроет морозное похолодание

19:25

"НАТО уже не существует": эксперт рассказал о новом Альянсе во главе с УкраинойВидео

19:24

"Поставили фермеров на колени": NYT - о подрыве Каховской ГЭС

19:04

Сделка с Трампом и заморозка войны: в Bloomberg раскрыли планы Путина

18:51

Россия готовит еще 150 тысяч солдат: у Зеленского предупредили о новом наступлении

Реклама
18:33

Как определить характер человека по его любимому виду кофе: психологи рассказали

18:15

Трамп начал войну: как новые пошлины от США изменят мировой порядок

18:12

Доллар на дне из-за пошлин Трампа - евро впервые за 9 лет рекордно подскочил

17:55

Андрей Шевченко проиграл выборы в Исполком УЕФА: Украина потеряла право голоса

17:20

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках рисующего мальчика за 19 секунд

17:11

Перемирие с РФ может начаться "в ближайшие недели": Зеленский раскрыл деталиВидео

16:54

ВСУ нанесли четыре контрудара: аналитик сообщил о провале РФ возле Покровска

16:54

Цена взлетела на 28%: сколько сейчас стоит борщевой набор

16:43

Высокая и длинноволосая: старшая дочь Джоли и Питта стала настоящей красавицейВидео

16:37

Что думает кошка о своем хозяине – где и как спит пушистик расскажет о многом

16:36

"Это красная линия": Зеленский назвал два табу Украины на переговорах с РФ

16:35

В РФ заявили о нарушении Украиной энергетического перемирия - реакция Генштаба

16:19

Малоизвестная кнопка может сохранить прохладу в авто в жару и сэкономить топливо

16:09

Мокрый снег, гололедица и заморозки: в каких регионах Украины ухудшится погода

16:08

OnlyFans предлагает купить TikTok, но китайское правительство может заблокировать сделку

16:05

Печь паску - дорого: насколько подорожали продукты для главной выпечки на Пасху

16:04

Трамп забил последний гвоздь в крышку гроба лидерства СШАмнение

15:45

Мокрая победительница "Холостяка" снялась в необычной фотосессии

15:39

Сколько будет стоить корзина на Пасху-2025: какие продукты подорожали больше всего

15:24

В Киеве прогремело несколько взрывов, есть погибшие и раненые

Реклама
15:16

Не поделили стул: приспешники Путина опозорились на переговорах с США

15:12

За газ и свет придется платить больше: когда может вырасти цена

15:10

"Алкоголик раскаялся": продюсер назвал гонорары Ефремова после выхода из колонии

14:35

Надо найти 3 отличия между собаками: самая лучшая загадка на проверку внимательности

14:28

Нужно окно возможностей: нардеп спрогнозировала, когда Украина станет членом ЕС

14:25

Не просто маскировка: ученые раскрыли, зачем жирафам пятна

14:24

Как преодолеть вето Венгрии на вступление Украины в ЕС: в Раде назвали "рецепт"

14:19

Сергей Стрельников рассказал, как дрался с популярной украинской актрисой

14:09

От создателей "Ключей от правды": 1+1 Украина покажет сериал с Цимбалару в главной роли

14:00

Остаются ли США в составе НАТО: Рубио дал окончательный ответ

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять