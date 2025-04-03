Зачем на самом деле в детском саду тихий час - истинную причину знают не все

Тихий час в детском саду - это не просто отдых, а необходимая пауза для физического, эмоционального и когнитивного развития ребенка.

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Зачем в детском саду тихий час - настоящую причину знают не все / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Зачем детям нужен тихий час

Сколько часов должны спать дети в саду

Тихий час в садике - это не просто время для сна, а важный момент для физического, эмоционального и умственного развития ребенка. Многие родители сомневаются в необходимости дневного отдыха, особенно если их ребенок не хочет спать. Однако воспитатели и психологи отмечают, что даже если малыш не засыпает, он нуждается во времени для разгрузки мозга и восстановления сил.

Главред выяснил, какова цель дневного сна в детском саду.

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Почему дневной сон важен для детей

Согласно экспертам проекта Anna Stasia, каждый ребенок - это молодой организм, который растет и ежедневно воспринимает огромное количество новой информации. Отдых в течение дня помогает ему адаптироваться к этой нагрузке.

"Детям сложно психологически, поэтому сон или хотя бы спокойный отдых в постели - физически необходим. Лишь небольшой процент детей в 5-6 лет не испытывает потребности в дневном сне", - объясняют эксперты.

Даже если ребенок не спит, а просто лежит в спокойной атмосфере, это дает ему возможность перезагрузиться и успокоить нервную систему. Иначе перегруженный мозг может спровоцировать раздражительность, капризы и усталость вечером.

"Объясню простым языком. Представьте насыщенный выходной, когда вторая половинка решила устроить сюрприз и пригласила прыгнуть с парашютом (специально беру такой яркий пример, потому что наш мозг трудно удивить, а вот детский мозг ещё не так много знает). Так вот, вечером после прыжка вы не сможете заснуть - буря эмоций, впечатлений, страх и восторг снова и снова накрывают вас. Заснув под утро, вы просыпаетесь разбитой, уставшей, пусть и довольной от вчерашнего вечера. А ваш ребенок получает такую бурю эмоций каждый день! Ему нужно время, когда мозг может разгрузиться, а нервная система - расслабиться, иначе мы получаем самого лучшего, но неуправляемого ребенка", - указывают в проекте Anna Stasia.

Зачем в садике тихий час

Воспитатели садика newtonkids_ua добавляют, что тихий час необходим для гармоничного развития детей.

Укрепление здоровья - сон поддерживает иммунитет и способствует общему физическому развитию.

Улучшение концентрации - отдохнувшие дети лучше усваивают новые знания и активнее участвуют в учебных играх.

Эмоциональная стабильность - после дневного сна дети становятся спокойнее, меньше капризничают и легче адаптируются к изменениям в среде.

"Помните, что регулярный отдых - ключ к здоровому и счастливому детству!" - отмечают воспитатели.

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Что известно о проекте Anna Stasia Anna Stasia - это образовательный проект, предоставляющий полезную информацию для воспитателей детских садов и родителей, которые стремятся понимать и поддерживать развитие своих детей. Ресурс охватывает темы детской психологии, педагогики, воспитания, организации распорядка дня и эффективных методов обучения. Проект предлагает экспертные советы, научно обоснованные подходы и практические рекомендации для создания гармоничной среды в детском саду и дома. Благодаря материалам Anna Stasia, воспитатели и родители получают современные знания о возрастных особенностях детей и способах их поддержки в процессе развития.

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