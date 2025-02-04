Минус 10 - не беда: почему дети в СССР спали зимой на улице

Главред узнал, зачем детям спать на улице и были ли от этого польза.

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Почему дети в СССР спали зимой на улице / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Зачем детей заставляли спать на улице в мороз

Как укладывали детей спать в детсадах СССР

Сейчас это может показаться странным, но практика укладывания детей спать на улице существовала в Советском Союзе не только летом, но и зимой. Современные родители вряд ли бы согласились на такие условия, но в СССР это считалось нормой.

Главред узнал, зачем детям спать на улице и были ли от этого польза.

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Зачем детей укладывали спать на улице?

Главной причиной была уверенность в пользе свежего воздуха. Считалось, что сон на морозе укрепляет иммунитет, помогает детям меньше болеть и даже предотвращает туберкулез – заболевание, с которым в СССР активно боролись в 20–30-х годах. Советские врачи также утверждали, что такой сон улучшает аппетит, пишет Telegraf.

Кроме того, воспитателям в детсадах было удобнее укладывать детей спать на улице – там они быстрее засыпали, а значит, не требовалось тратить много времени и сил на их успокоение.

Как раньше укладывали детей спать?

Детей до 2 лет чаще всего укладывали спать на улице в специальных мешках из овечьей шкуры. Сон на свежем воздухе был разрешен при температуре до -10°C. В некоторых детсадах кровати для сна размещали даже на крышах зданий.

Такой режим существовал не только в детских садах, но и в пионерских лагерях, санаториях и других детских учреждениях. В лагерях, помимо сна на улице, не предусматривалась горячая вода – дети мылись исключительно в холодной.

Почему традиция исчезла?

Несмотря на уверенность советских врачей в пользе уличного сна, родители часто сталкивались с трудностями. Дети, привыкшие к засыпанию на свежем воздухе, плохо спали в теплых квартирах, и родителям приходилось открывать окна даже в холодную погоду.

С годами отношение к этой практике изменилось. В 70–80-х годах советские детские учреждения постепенно отказались от уличного сна, и сегодня такая традиция осталась лишь в воспоминаниях старшего поколения.

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