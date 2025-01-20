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Почему в СССР лобовое стекло было под наклоном: значение знают не все

Марина Фурман
20 января 2025, 04:30
19
В СССР существовало много инженерных решений, которые сейчас кажутся довольно странными.
советские транспортные средства
О значении инженерного решения догадаются не все / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем в СССР некоторым транспортным средствам лобовое стекло делали под наклоном
  • Где еще, кроме грузовиков, использовали подобное инженерное решение

Если посмотреть на советские автомобили, грузовики или локомотивы, то можно заметить одну интересную деталь в их внешнем виде. Например, большинство транспортных средств имели лобовое стекло, которое устанавливали под углом наклона. Главред выяснил, почему в СССР использовали такую методику при производстве тепловозов и грузовиков.

Автор YouTube-канала "Историк" объясняет, что инженеры устанавливали лобовое стекло под наклоном, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для водителей, которые много часов проводили за рулем грузовиков или тепловозов.

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Кроме того, подобный дизайн выбирался специалистами для того, чтобы уменьшить попадание прямых солнечных лучей в кабину. Также стекло под наклоном помогало избавиться от бликов, которые могли отвлекать и мешать сосредоточиться водителям во время движения.

К тому же благодаря наклонному стеклу температура внутри кабины оставалась относительно комфортной даже летом.

Автор канала добавляет, что подобное инженерное решение можно заметить на рубках кораблей и на диспетчерских башнях в аэропортах.

"Для лучшего обзора они имеют большие площади остекления, поэтому солнечные лучи с бликами могут существенно усложнить работу персонала. Таким образом на этих объектах стекла также устанавливают с отрицательным углом наклона.", - резюмировал автор YouTube-канала.

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Что известно о YouTube-канале "Историк"?

YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - более 600 подписчиков.

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