Почему в СССР лобовое стекло было под наклоном: значение знают не все

В СССР существовало много инженерных решений, которые сейчас кажутся довольно странными.

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О значении инженерного решения догадаются не все / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем в СССР некоторым транспортным средствам лобовое стекло делали под наклоном

Где еще, кроме грузовиков, использовали подобное инженерное решение

Если посмотреть на советские автомобили, грузовики или локомотивы, то можно заметить одну интересную деталь в их внешнем виде. Например, большинство транспортных средств имели лобовое стекло, которое устанавливали под углом наклона. Главред выяснил, почему в СССР использовали такую методику при производстве тепловозов и грузовиков.

Автор YouTube-канала "Историк" объясняет, что инженеры устанавливали лобовое стекло под наклоном, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для водителей, которые много часов проводили за рулем грузовиков или тепловозов.

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Кроме того, подобный дизайн выбирался специалистами для того, чтобы уменьшить попадание прямых солнечных лучей в кабину. Также стекло под наклоном помогало избавиться от бликов, которые могли отвлекать и мешать сосредоточиться водителям во время движения.

К тому же благодаря наклонному стеклу температура внутри кабины оставалась относительно комфортной даже летом.

Автор канала добавляет, что подобное инженерное решение можно заметить на рубках кораблей и на диспетчерских башнях в аэропортах.

"Для лучшего обзора они имеют большие площади остекления, поэтому солнечные лучи с бликами могут существенно усложнить работу персонала. Таким образом на этих объектах стекла также устанавливают с отрицательным углом наклона.", - резюмировал автор YouTube-канала.

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Что известно о YouTube-канале "Историк"? YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - более 600 подписчиков.

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