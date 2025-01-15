Неожиданное объяснение: почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко

Почему в СССР розетки устанавливали высоко, а современные стандарты предлагают располагать их ближе к полу - профессиональные строители нашли объяснение.

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Почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко - неожиданное объяснение / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему розетки в СССР так высоко

На какой высоте должны быть розетки и выключатели

Какая разница между стандартом СССР и Евро

При строительстве или ремонте возникает много вопросов, среди которых есть выбор высоты для встраивания розеток и выключателей. В СССР существовали свои нормы, которые существенно отличаются от современных стандартов. Опытный строитель и эксперт "ИНФО-БУД" Алексей объяснил, почему розетки устанавливали именно на высоте 90 см, а выключатели - на уровне 160 см от пола.

Главред выяснил, почему розетки в СССР устанавливали высоко.

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Почему в СССР выключатели были высоко

"В советские времена высота розеток на уровне 90 см считалась оптимальной. Это позволяло пользоваться электроприборами, не нагибаясь, а также избежать опасности для маленьких детей, которые не могли достать до розеток", - рассказывает Алексей.

Что касается выключателей, их устанавливали на высоте 160 см. "Это было не только удобно, но и безопасно. Выключатель всегда оставался на уровне глаз, даже если рядом стояла мебель", - добавляет эксперт.

На каком уровне должен быть выключатель - почему розетки высоко

В СССР розетки располагали на высоте 90 см от пола, а выключатели - на уровне 160 см. Такое расположение имело ряд преимуществ.

"Расположение розетки на уровне 90 см позволяло без наклонов подключать электроприборы, что было удобно, особенно для старшего поколения", - объясняет Алексей.

Кроме того, высокое расположение обеспечивало:

Безопасность для детей. Маленькие дети не могли дотянуться до розетки.

Удобство пользования. Розетки на уровне стола были идеальными для подключения бытовой техники.

Видимость и доступность. Выключатели, расположенные на уровне глаз, легко находились даже в темноте.

Однако такое расположение имело и недостатки. Со временем провода от розеток создавали визуальный беспорядок, ведь их невозможно было спрятать за мебелью или стенами.

Почему розетки внизу - почему розетки 30 см от пола

Сегодня розетки устанавливают по так называемому европейскому стандарту:

Розетки располагают на высоте 30 см от пола.

Выключатели устанавливают на уровне 90 см.

"Этот подход обеспечивает современный дизайн интерьера и позволяет скрыть провода. Но он имеет и свои недостатки, например, необходимость наклоняться для подключения электроприборов", - отмечает Алексей.

Чем советские стандарты розеток отличаются от европейских

Советский стандарт:

Удобство для подключения настольных приборов.

Безопасность для детей.

Легкий доступ к выключателям и розеткам.

Провода остаются на видном месте.

Европейский стандарт:

Эстетика и скрытость проводов.

Возможность создания современного дизайна.

Требует наклона для подключения приборов.

Некоторые розетки могут быть перекрыты мебелью.

Почему советские стандарты все еще актуальны

Несмотря на популярность современных стандартов, высокие розетки все еще остаются актуальными во многих домах.

"Советские стандарты часто выбирают люди, которые привыкли к такому расположению. Это особенно удобно для кухонь, где рабочая поверхность расположена на высоте 75-80 см", - подчеркивает Алексей.

Советские стандарты учитывали потребности тогдашних жителей, обеспечивая доступность и безопасность. Однако с развитием технологий и дизайна интерьера требования изменились.

"Сегодня каждый сам выбирает подход, который соответствует его потребностям и стилю жизни. Но главное - соблюдать правила безопасности при установке электроточек", - подытоживает Алексей.

Где и как устанавливать розетки

При планировании электросети важно учитывать тип помещения и его особенности:

Ванные комнаты. Розетки устанавливают на расстоянии не менее 60 см от источников воды.

Кухни. Высота розеток варьируется в зависимости от типа приборов: 30 см для пола и 90 см для рабочей зоны.

Детские комнаты. Розетки следует оборудовать защитными экранами или устанавливать на высоте более 90 см.

Жилые комнаты. Для стандартной комнаты рекомендуется устанавливать розетки на высоте 30 см, но количество следует просчитать так, чтобы избежать перегрузки.

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