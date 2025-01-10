Секрет раскрыт: почему в СССР строили именно 9-этажки - объяснение удивит

Девятиэтажные дома стали символом СССР, и их строительство обуславливалось экономичностью, техническими стандартами и особенностями инфраструктуры.

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Почему в СССР не строили 10 этажей - почему в СССР строили 9-этажки / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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Почему в СССР не строили 10 этажей

Для чего массово строили 9-ти этажные дома

В 70-х годах прошлого века в СССР начали массово строить жилые дома повышенной этажности. Но почему именно девятиэтажки стали основным форматом? Автор популярного YouTube-канала "Max Romanchuk" рассказывает, что это было обусловлено не только экономикой, но и техническими стандартами.

Главред выяснил, почему в СССР строили именно девятиэтажки.

В каком году начали строить 9 этажей

В 50-х годах Советский Союз сосредоточился на возведении хрущевок, чтобы обеспечить каждую семью отдельным жильем. Основная задача - построить максимально дешевые и функциональные квартиры. Однако к 70-м возникла необходимость создания более высоких домов, чтобы увеличить плотность застройки.

Почему в СССР не строили выше 9 этажей

По словам Макса Романчука, девятиэтажки стали компромиссом между экономичностью и техническими требованиями.

"По ГОСТу, в домах больше пяти этажей обязательно нужно было устанавливать лифт, а в десятиэтажных - уже два лифта: грузовой и пассажирский. Кроме того, для зданий выше 28 метров требовались незадымляемые пожарные лестницы", - указывает он.

Смотрите видео о том, почему не строят 10 этажей:

Высота девятиэтажки составляла чуть более 27 метров, что позволяло избежать дополнительных затрат на второй лифт и специальные пожарные конструкции. Таким образом, себестоимость одного квадратного метра в девятиэтажке была значительно ниже, чем в десяти- или двенадцатиэтажных домах.

Почему в СССР строили 9 этажей, а не 10

Строительство более высоких домов требовало дополнительных технических и финансовых ресурсов.

"Для зданий выше девяти этажей нужны были специальные насосные станции для подачи природного газа. Это было очень дорого, поэтому вместо газовых плит в таких домах устанавливали электрические. А это, в свою очередь, требовало усиленной электропроводки и дополнительных подстанций", - отмечает Романчук.

Кроме этого, здания выше девяти этажей требовали более прочного грунта, что затрудняло их возведение во многих регионах.

Существует мнение, что высота девятиэтажек связана с техническими возможностями пожарных автосходов. Однако Романчук опровергает это предположение.

"В 1966 году появились 30-метровые автолестницы с гидравлическим приводом, а в 1970-х пожарные машины уже оснащались механизированными автолестницами длиной 32 метра. Поэтому выбор девяти этажей не имел отношения к возможностям пожарной техники", - сказал он.

Девятиэтажные дома в СССР стали оптимальным компромиссом между экономичностью, техническими стандартами и доступной инфраструктурой.

"Это решение позволило обеспечить доступное жилье для миллионов семей, одновременно сохраняя минимальные затраты на строительство и эксплуатацию", - резюмирует блогер.

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Что известно о YouTube канале "Max Romanchuk" YouTube канал "Max Romanchuk" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с отдыхом в Карпатах, кулинарией на природе и познавательными материалами. Канал также содержит видео на различные темы, такие как исторические факты. Аудитория канала - почти 15 тысяч подписчиков.

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