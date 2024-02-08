Что делать, когда розетка искрит: как уберечь жилье от большой беды

Причины у искрения в розетке могут быть крайне разными ‒ и его желательно не допускать ни в коем случае. Главред детально разбирается в этой теме.

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Что делать, когда розетка искрит? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Почему появляется искра в розетке

Плохой контакт. Ослабление винтовых соединений: со временем винты, которые крепят провода к розетке, могут ослабнуть. Это приводит к тому, что контакт между проводом и розеткой становится хуже, что может вызвать искрение.

Окисление контактов. Медь, из которой сделаны контакты в розетке, может окисляться со временем. Окисление мешает прохождению тока и может привести к искрению.

Повреждение контактов. Розетка может быть повреждена механически или из-за перегрева. Это также может привести к плохому контакту и искрению.

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Перегрузка сети. Подключение мощных электроприборов: если к одной розетке подключить слишком много мощных электроприборов, то это может привести к перегрузке сети. В этом случае провода нагреваются, а розетка может искрить.

Неисправная проводка. Если проводка в вашей квартире старая или неисправная, то это также может привести к перегрузке сети и искрению розеток.

Другие причины. Использование некачественных розеток: дешевые розетки из некачественных материалов чаще искрят.

Попадание влаги. Если в розетку попадает вода или другая жидкость, то это может привести к искрению.

Что делать, когда розетка искрит:

Немедленно прекратите использование розетки, ведь искрение - это опасное явление, которое может привести к пожару. Кроме того:

Отключите электропитание. Выключите автомат в электрощитке, который питает эту розетку.

Осмотрите розетку. Если розетка повреждена, то ее необходимо заменить.

Проверьте контакты. Если контакты окислены или повреждены, то их необходимо зачистить или заменить.

Убедитесь, что сеть не перегружена. Не подключайте к одной розетке слишком много мощных электроприборов.

Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь к электрику.

Помните, что искрение розетки - это опасное явление, которое нельзя игнорировать. При первых признаках искрения необходимо отключить розетку и обратиться к специалисту.

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