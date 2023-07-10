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Как не переплачивать за электричество: в "Укрэнерго" назвали простой способ

Дмитрий Видоменко
10 июля 2023, 08:56 обновлено 10 июля, 09:00
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Из-за последствий массировнных атак РФ на украинскую энергосистему необходимость экономии тока сохраняется, говорят в "Укрэнерго".
Тарифы, свет
В "Укрэнерго" украинцам дали несколько советов по поводу энергосбережения летом / коллаж фото УНИАН

В летний период большая часть расходов на электроэнергию (55%) – цена охлаждения воздуха. Из-за последствий массированных атак страны-агрессора РФ на украинскую энергосистему необходимость экономии тока сохраняется, сообщают специалисты госкомпании "Укрэнерго" на официальной канале в Telegram.

Они также дали несколько советов по поводу энергосбережения летом.

В их числе:

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  • Менять фильтры кондиционера каждые три месяца. Грязный фильтр ограничивает поток воздуха и заставляет кондиционер работать интенсивнее и потреблять больше электроэнергии.
  • Устанавливать кондиционер не ниже, чем на +25 градусов по шкале Цельсия. По данным американских специалистов, снижение температуры кондиционера на каждый градус ниже этого показателя добавляет 3% стоимости платежки;
  • Закрывать окна жалюзи или шторами ‒ для того, чтобы ограничить попадание солнечных лучей внутрь дома (это снизит нагрев воздуха в комнатах);
  • Использовать для охлаждения вентилятор, а не кондиционер. Вентиляторы используют меньше электроэнергии для обеспечения циркуляции воздуха;
  • Затыкать трещины и проемы вокруг дверей и окон. В жаркую погоду это удержит прохладную обстановку в помещении и не даст проникнуть на раскаленный воздух с улицы. А зимой герметизация будет действовать наоборот – поможет сохранить тепло в помещении.

В "Укрэнерго" повторяют, что экономное использование электроэнергии не требует пренебрежения собственным комфортом (иногда достаточно нескольких простых действий ‒ для того, чтобы и сумма в квитанции снизилась, и в энергосистеме был баланс).

Повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

Эксперт Александр Харченко отметил, что повышение тарифа приведет к тому, что в среднем платить за свет придется 150-250 гривен.

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