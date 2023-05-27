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Подорожает на 30%: СМИ рассказали, как сильно планируется поднять тариф на воду

Дмитрий Видоменко
27 мая 2023, 18:09 обновлено 27 мая, 18:09
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В Украине тарифы на воду повысят с 1 июля, пишут СМИ. В среднем повышение в рамках двух этапов должно составить около 30% (в июле примерно на 14,1%).
Кран, вода
СМИ рассказали, как сильно планируется поднять тариф на воду / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине тарифы на воду планируют повысить с 1 июля нынешнего года. Как говорится в сообщении портала "Обозреватель", в среднем повышение в рамках двух этапов должно составить около 30% (в июле примерно на 14,1%).

Согласно оценкам экспертов, в результате среднестатистическая семья украинцев в среднем будет каждый месяц платить как минимум на 30-70 грн больше.

Есть прогнозы, что, к примеру, в Киеве кубический метр воды может подорожать в июле до 40,4 грн. Если семья использует в среднем около пяти кубометров, тогда в марте придется заплатить за воду 151,9 грн, в апреле – 190,5, а в июле – уже 202 грн. То есть ежемесячная сумма в платежке в результате двухэтапного подорожания увеличится на 50,1 грн.

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Далее –для примера – в Дрогобыче уже сейчас кубометр холодной воды стоит 43,46 грн. А в июле – 57,8 грн. Соответственно, среднестатистическая семья, которая использует пять кубометров воды, сейчас платит 217,3 грн, а в июле заплатит на 71,7 грн больше – 289 грн.

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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