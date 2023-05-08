УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Особенно заметно в больших городах: СМИ рассказали, как сильно с 1 июня может вырасти тариф на воду

Дмитрий Видоменко
8 мая 2023, 09:55 обновлено 8 мая, 09:56
2
В Украине профильные чиновники рассматривают вариант повышения тарифов на холодную воду и водоотвод уже с 1 июня 2023 года.
Кран, вода
В больших городах тариф на воду может вырасти на треть - СМИ / ua.depositphotos.com

В Украине чиновники всерьез рассматривают вариант повышения тарифов на холодную воду и водоотвод уже в ближайшее время ‒ с 1 июня нынешнего года. О таких планах говорится в ответе на запрос портала "Апостроф" от профильной нацкомисии (НКРЭКУ).

Согласно документу, в больших украинских городах стоимость этих услуг может вырасти в среднем на треть. Но, стоит заметить, решение о повышении еще не утверждено окончательно.

Кроме того, в небольших населенных пунктах вода начала дорожать еще с конца минувшего года – согласно решению местных властей.

видео дня

"В текущем году (ориентировочно с 1 июня) НКРЭКУ планирует привести тарифы лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод до экономически обоснованного уровня, что является не только требованием законодательства, но и срочной необходимостью с экономической и технической точки зрения", – заявили чиновники Нацкомиссии.

Тариф, вода, документ

Фактический размер повышение тарифов для украинцев по традиции будут отличаться в разных городах.

Дело в том, что тариф рассчитывается исходя из нижеследующих факторов:

  • количество потребителей у водоканала (чем их больше – тем ниже тариф);
  • объемы потребления;
  • особенности предоставления услуг (источник водоснабжения и инфраструктура).

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

Больше новостей:

НКРЕКП тарифы на воду
Реклама

Главное за день

В Украине отменили День победы 9 мая: Зеленский подписал указ

В Украине отменили День победы 9 мая: Зеленский подписал указ

09:59 Украина
"Второго шанса в этом году не будет": президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

"Второго шанса в этом году не будет": президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

09:01 Украина
После потери Крыма армия РФ погонит танки в Москву, Путину грозит военный мятеж - Киселев

После потери Крыма армия РФ погонит танки в Москву, Путину грозит военный мятеж - Киселев

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

10:01

"Украина непричастна": в ГУР объяснили, кто мог атаковать Кремль дронами

09:59

В Украине отменили День победы 9 мая: Зеленский подписал указ

09:55

Особенно заметно в больших городах: СМИ рассказали, как сильно с 1 июня может вырасти тариф на воду

09:44

Путин хочет создать образ "смельчака": в Сети рассказали, кто будет принимать парад на 9 мая в Москве

09:08

Заплатить налоги с доходов: кого из нарушителей в Украине жестко накажут штрафом

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:01

"Второго шанса в этом году не будет": президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

09:00

После потери Крыма армия РФ погонит танки в Москву, Путину грозит военный мятеж - КиселевЭксклюзив

08:57

Обломки "Шахеда" пробили стену многоэтажки в Киеве: есть пострадавшиеФотоВидео

08:46

Загадка, которая под силу лишь единицам: нужно за 10 секунд найти "странных животных" на рисунке

Реклама
08:38

Признак грядущей гражданской войны в РФмнение

08:08

Украинская ПВО уничтожила 100% "Шахедов": ночью РФ запустила в сторону Киева 35 дронов

08:03

РФ не может слаженно держать всю линию фронта: Пригожин и Кадыров выдали серьезную проблему России – ISWВидео

07:50

7 причин, почему аспирин незаменим в саду и огороде: как приготовить эффективную подкормкуВидео

07:35

Чтобы блюдо не было "резиновым": как правильно солить мясо – 3 правила опытных хозяек

06:58

Ночью РФ атаковала Одесскую область ракетами типа Х-22: вспыхнул мощный пожар, есть пострадавшиеФото

06:50

Ночью в Киеве гремели взрывы, силы ПВО сбили 30 вражеских дронов: есть разрушения и пострадавшие

06:21

Сбитие "кинжала" над Киевом: почему это очень важномнение

03:55

Как сделать хороший туалет на даче: ловкий фокус о котором не все знают

03:20

Не успеете подавать на стол: супер вкусная закуска за 1 минуту, которую сметают всегда - рецептВидео

03:10

Безумный тест для гениев: только люди с высоким IQ могут заметить ошибку на изображении столовой

Реклама
02:20

Зачем класть лавровый лист в обувь: примета из седой древности

00:51

Что делали 8 мая, что деньги в дом весь год магнитом притягивались: приметы и что нельзя делатьВидео

00:15

Женщина разочаровались в имени своего ребенка: мамочка внезапно решила сменить имя малышки

07 мая, воскресенье
23:30

Бабушкина заливка творит чудеса: как приготовить сочное и нежное мясо за 5 минут - безумный секретВидео

23:10

Был осужден за карикатуру на Лукашенко: в колонии Беларуси внезапно умер политзаключенный-блогерВидео

22:32

Си Цзиньпин разозлился на Путина из-за сбитого над Киевом "Кинжала": эксперт удивил подробностямиВидео

21:55

Что делать, если сало не жуется: ловкий трюк, о котором знают лишь единицы

21:46

После контрнаступления ВСУ вероятны новые переговоры при посредничестве Китая — WSJ

21:37

Как навсегда избавиться от одуванчиков: самые полезные советы для садоводов

21:16

Вуаля! Дело Прилепина раскрыто!мнение

21:11

"Активно готовимся": Зеленский анонсировал мощную помощь для восстановления мира в УкраинеВидео

20:53

ВСУ пойдут вперед: украинские военные рассказали о подготовке контрнаступления

20:37

Почему 9 мая никогда нельзя стричь волосы: приметы и строгие запретыВидео

20:00

В Украину несется мокрый снег: синоптики предупредили о морозной неделеВидео

19:51

Захарова забилась в припадке истерики после обещания Буданова "убивать россиян"

19:10

"Это что, за танцы? Жесть": россияне в ужасе о того, что устроил Билан на концерте в Дубае

19:08

В России целый город остался без воды и электроэнергии: в чем причинаВидео

18:46

Сногсшибательная оптическая иллюзия, которую могут разгадать не все: узнайте свой характер

18:46

"РФ будет в панике": в МО раскрыли детали подготовки контрнаступления и намекнули на сроки

18:13

Москву охватила нервозность перед 9 мая: The Guardian рассказал о небывалой панике в КремлеВидео

Реклама
18:12

Кадыров отправляет свои войска в "Бахмутскую мясорубку" в "форме" от Louis Vuitton за $3 тысячиВидео

17:36

Если полки трещат по швам: 12 способов, как разместить вещи в шкафу, когда мало места

17:32

Гиркин набросился на Пригожина и почуял, что оккупантов "скоро будут бить"

17:09

Жег верблюдов вместе с Шойгу: экс-депутат РФ рассказала, как Путин участвовал в шаманском обрядеВидео

17:02

Смотреть Евровидение 2023 онлайн: ставки букмекеров, когда выступит Украины и новый скандалВидео

16:19

РФ усилила штурм Бахмута: Сырский рассказал, что "были приняты оперативные решения"ФотоВидео

16:19

У Зеленского прокомментировали перепалку между Пригожиным и МО России

15:38

4 знака зодиака, которым в мае деньги будут сыпаться прямо в руки: счастливчики месяцаВидео

14:57

Оккупанты в Бахмуте убили молодого украинского режиссера

14:46

"Полезные идиоты" в ЕС: венгерские друзья Путина отмывают грязные деньги РФ – ПономаревВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибки
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять