Особенно заметно в больших городах: СМИ рассказали, как сильно с 1 июня может вырасти тариф на воду

В Украине профильные чиновники рассматривают вариант повышения тарифов на холодную воду и водоотвод уже с 1 июня 2023 года.

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В больших городах тариф на воду может вырасти на треть - СМИ / ua.depositphotos.com

В Украине чиновники всерьез рассматривают вариант повышения тарифов на холодную воду и водоотвод уже в ближайшее время ‒ с 1 июня нынешнего года. О таких планах говорится в ответе на запрос портала "Апостроф" от профильной нацкомисии (НКРЭКУ).

Согласно документу, в больших украинских городах стоимость этих услуг может вырасти в среднем на треть. Но, стоит заметить, решение о повышении еще не утверждено окончательно.

Кроме того, в небольших населенных пунктах вода начала дорожать еще с конца минувшего года – согласно решению местных властей.

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"В текущем году (ориентировочно с 1 июня) НКРЭКУ планирует привести тарифы лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод до экономически обоснованного уровня, что является не только требованием законодательства, но и срочной необходимостью с экономической и технической точки зрения", – заявили чиновники Нацкомиссии.

Фактический размер повышение тарифов для украинцев по традиции будут отличаться в разных городах.

Дело в том, что тариф рассчитывается исходя из нижеследующих факторов:

количество потребителей у водоканала (чем их больше – тем ниже тариф);

объемы потребления;

особенности предоставления услуг (источник водоснабжения и инфраструктура).

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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