Особенно заметно в больших городах: СМИ рассказали, как сильно с 1 июня может вырасти тариф на воду

В Украине чиновники всерьез рассматривают вариант повышения тарифов на холодную воду и водоотвод уже в ближайшее время ‒ с 1 июня нынешнего года. О таких планах говорится в ответе на запрос портала "Апостроф" от профильной нацкомисии (НКРЭКУ).
Согласно документу, в больших украинских городах стоимость этих услуг может вырасти в среднем на треть. Но, стоит заметить, решение о повышении еще не утверждено окончательно.
Кроме того, в небольших населенных пунктах вода начала дорожать еще с конца минувшего года – согласно решению местных властей.
"В текущем году (ориентировочно с 1 июня) НКРЭКУ планирует привести тарифы лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод до экономически обоснованного уровня, что является не только требованием законодательства, но и срочной необходимостью с экономической и технической точки зрения", – заявили чиновники Нацкомиссии.
Фактический размер повышение тарифов для украинцев по традиции будут отличаться в разных городах.
Дело в том, что тариф рассчитывается исходя из нижеследующих факторов:
- количество потребителей у водоканала (чем их больше – тем ниже тариф);
- объемы потребления;
- особенности предоставления услуг (источник водоснабжения и инфраструктура).
Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.
По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.
Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)
"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.
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