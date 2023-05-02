Тарифы взлетят на 60%: украинцев предупредили о резком подорожании коммуналки

Главный вопрос в том, будет ли введена градация для потребителей, считает Олег Попенко.

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В Украине могут повысить ЖКХ-тарифы / УНИАН, pixabay

Тарифы на электроэнергию и услуги водоканалов в Украине могут повыситься уже с 1 июня 2023 года.

Об этом эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко рассказал в эфире Эспрессо Запад.

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По словам собеседника, тариф на электроэнергию для потребителей может подорожать сразу на 50-60%.

При этом здесь главный вопрос - будет ли введена градация для потребителей, и как быть тем слоям населения, которые имеют электрическое отопление и электрические плиты для приготовления пищи.

"Тарифы на услуги водоканалов вырастут в среднем на 30%, но нужно смотреть по регионам, потому что в некоторых городах рост будет до 45%", — добавил Попенко.

Ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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