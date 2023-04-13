До 6 гривен за киловатт: СМИ узнали кому и как Кабмин хочет повысить тариф на свет

Тариф на электроэнергию могут резко повысить, говорят журналисты.

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СМИ узнали кому и как Кабмин хочет поднять тариф на свет/ коллаж фото УНИАН

В Украине тариф на электроэнергию планируется резко повысить. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает издание "Экономическая правда".

Те, кто использует более 1000 киловатт-час в месяц, будут платить за каждый киловатт-час около 6-6,2 грн. А тариф при потреблении до 1000 киловатт-час хотят увеличить на 30-40%.

К примеру, на данный момент украинцы платят за каждый киловатт-час 1,44 грн (при условии, если потребляют до 250 кВт-ч в месяц) и 1,68 грн ‒ за каждый дополнительный киловатт-час (если используют больше 250 кВт-ч в месяц).

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"Для состоятельных людей, использующих свыше 1000 кВт-ч в месяц, обсуждается установление рыночного тарифа на уровне около 6-6,2 грн/кВт-ч. Его планируют установить на длительный период, например на год, а затем, в случае необходимости, пересмотреть. Относительно другой категории (с потреблением до 1000 кВт-ч в месяц) продолжаются консультации. Обсуждается увеличение условно на 30-40%, но возможен такой вариант, что все оставят на действующем уровне", – рассказал журналистам один из представителей рабочей группы Кабмина.

Кроме того, сообщается, что чисто с технической точки зрения окончательно решение по пересмотру тарифов – зона ответственности Кабмина. Однако, как часто бывает в Украине, на практике ситуация выглядит иначе. Как утверждает источник журналистов в парламенте, последнее слово в любом случае за президентом Владимиром Зеленским, который "очень внимательно следит за темой тарифов".

Цена на газ и свет в Украину

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

Позднее власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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