УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

До 6 гривен за киловатт: СМИ узнали кому и как Кабмин хочет повысить тариф на свет

Дмитрий Видоменко
13 апреля 2023, 09:04 обновлено 13 апреля, 09:04
217
Тариф на электроэнергию могут резко повысить, говорят журналисты.
Тарифы, свет
СМИ узнали кому и как Кабмин хочет поднять тариф на свет/ коллаж фото УНИАН

В Украине тариф на электроэнергию планируется резко повысить. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает издание "Экономическая правда".

Те, кто использует более 1000 киловатт-час в месяц, будут платить за каждый киловатт-час около 6-6,2 грн. А тариф при потреблении до 1000 киловатт-час хотят увеличить на 30-40%.

К примеру, на данный момент украинцы платят за каждый киловатт-час 1,44 грн (при условии, если потребляют до 250 кВт-ч в месяц) и 1,68 грн ‒ за каждый дополнительный киловатт-час (если используют больше 250 кВт-ч в месяц).

видео дня

"Для состоятельных людей, использующих свыше 1000 кВт-ч в месяц, обсуждается установление рыночного тарифа на уровне около 6-6,2 грн/кВт-ч. Его планируют установить на длительный период, например на год, а затем, в случае необходимости, пересмотреть. Относительно другой категории (с потреблением до 1000 кВт-ч в месяц) продолжаются консультации. Обсуждается увеличение условно на 30-40%, но возможен такой вариант, что все оставят на действующем уровне", – рассказал журналистам один из представителей рабочей группы Кабмина.

Кроме того, сообщается, что чисто с технической точки зрения окончательно решение по пересмотру тарифов – зона ответственности Кабмина. Однако, как часто бывает в Украине, на практике ситуация выглядит иначе. Как утверждает источник журналистов в парламенте, последнее слово в любом случае за президентом Владимиром Зеленским, который "очень внимательно следит за темой тарифов".

Цена на газ и свет в Украину

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

Позднее власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

Вас могут заинтересовать такие новости:

тарифы на электроэнергию тарифы на свет
Реклама

Главное за день

Война РФ и Украины не завершится победой ни одной из сторон, мирных переговоров не будет – Washington Post

Война РФ и Украины не завершится победой ни одной из сторон, мирных переговоров не будет – Washington Post

09:09 Украина
Крым будет освобожден летом, а с Донбассом придется повозиться – полковник запаса Свитан

Крым будет освобожден летом, а с Донбассом придется повозиться – полковник запаса Свитан

09:00 Эксклюзивы
Вручили повестку на улице или на работе: все, что нужно знать военнообязанному

Вручили повестку на улице или на работе: все, что нужно знать военнообязанному

08:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

10:09

В Бахмуте ликвидирован любитель полуобнаженных селфи из ЧВК "Вагнер"

09:50

Адвокат пояснила, можно ли отказаться от врученной на улице повесткиВидео

09:48

УПЦ МП заявила в полицию на Александра Пикалова и Евгения Кошевого за богохульствоВидео

09:09

Война РФ и Украины не завершится победой ни одной из сторон, мирных переговоров не будет – Washington Post

09:06

Убила пуля снайпера, когда спасал побратима: в боях за Бахмут погиб 19-летний студент Могилянки

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:04

До 6 гривен за киловатт: СМИ узнали кому и как Кабмин хочет повысить тариф на светВидео

09:01

В России новый идол - Святая Кувалдамнение

09:00

Крым будет освобожден летом, а с Донбассом придется повозиться – полковник запаса СвитанЭксклюзив

08:47

Гороскоп на сегодня 13 апреля 2023: Близнецам – путешествие, Девам – новые возможности

Реклама
08:45

Свет, занавес, аплодисменты: топ-4 прирожденных актеров по знаку зодиака

08:08

Эксперт пояснила, какие продукты не стоит брать украинцам перед ПасхойВидео

08:00

Вручили повестку на улице или на работе: все, что нужно знать военнообязанномуЭксклюзив

07:59

ВСУ готовы на 90%: Арестович озвучил возможные сроки контрнаступленияВидео

07:58

Головоломка, которую разгадают только гении: нужно найти скрытое лицо на картинке

07:28

Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому солдату - советник Зеленского

06:52

Не исключен "жест доброй воли": оккупанты могут сами покинуть часть территорий Украины – генерал

06:35

Самый близкий друг Путинамнение

04:30

Войска РФ в Запорожской области вырыли окоп в 70 км: Грабский объяснил, почему это не остановит ВСУВидео

04:00

Эксперт пояснил, всерьез ли намерен Путин восстановить империю с центром в МосквеВидео

03:20

Самый вкусный и простой кекс на Пасху 2023: рецепт, как пух разлетается с тарелокВидео

Реклама
03:00

Рената Литвинова поразила подписчиков новыми голыми фото

02:20

У РФ есть 4 "преданных друга" среди постсоветских стран: эксперт сказал, чем это грозит УкраинеВидео

01:55

"Почувствуйте это": звездная украинская прыгунья потрусила ягодицами в ярких мини-шортахВидео

01:30

"Режим может исчезнуть за три дня": Арестович объяснил, почему Путин до сих пор живой

01:00

Имена женщин, с которыми хорошо: 3 настоящих ангела

00:51

Чистый четверг 2023: 4 запрета, которые категорически нельзя нарушать - приметы 13 апреляВидео

12 апреля, среда
23:45

В ближайшее время контрнаступления не будет: один нюанс мешает военным атаковать россиян - АрестовичВидео

23:31

Генпрокуратора РФ решила проверить всю семью Пугачевой

23:09

"Бегите из России": Машкова обратилась к россиянам

22:50

"Опознал своих бывших коллег": стало известно, кто обезглавил украинского военного - правозащитникВидео

22:31

Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года - приметы 14 апреляВидео

22:11

У Зеленского заявили, что тысячи граждан РФ бегут из Крыма перед контрнаступлением ВСУВидео

21:48

"Визжал на их языке": Сеть взорвалась из-за поста бывшего пресс-офицера о казненном военномФотоВидео

21:43

Камалия поссорилась с мужем-миллиардером из-за его "российской" дочериВидео

21:29

"Китаю нравится идея": эксперт объяснил игру Макрона с "автономностью" Европы от СШАВидео

21:01

Доверенное лицо Путина: в России скончался известный пропагандист, призывал бомбить УкраинуВидео

20:17

Когда закончится война в Украине: Арестович назвал три новых сценарияВидео

20:04

Войска РФ в блокаде и десант ВСУ в Крыму: эксперт объяснил, почему враг не удержит полуостровВидео

19:58

Цены резко упадут: министр назвал точный период, когда продукты начнут дешеветьВидео

19:48

Со сложной задачкой справятся единицы: нужно за 11 секунд найти лишнюю букву на картинкеВидео

Реклама
19:45

Иранский узел: политическое фиаско России и Ирана на Южном Кавказемнение

19:44

3 соблазнительные и немного дерзкие короткие стрижки 2023, в которые сложно не влюбитьсяФото

19:20

Китай хочет рассорить Европу и США: Илия Куса - о причинах визита Макрона к СиЭксклюзив

18:57

США наказали Россию новыми жесткими санкциями за войну в УкраинеВидео

18:45

Данилов разнес "компромиссы" с РФ: выберете позорный мир – получите войну с Четвертым рейхомВидео

18:44

"Это уродливая страна": в РФ отменяют концерты "Фантазера" Ярослава Евдокимова за критику КремляВидео

18:33

"Слив" данных Пентагона: в документах есть правдивая информация - РезниковВидео

18:10

Почему нельзя ставить сумку на стол - привычка, которая делает человека бедным

18:07

Синоптик рассказала, когда в Украину налетит настоящая жараВидео

17:41

Армия Украины за одну-две недели устроит прорыв в Крыму: полковник ВСУ назвал сценарийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять