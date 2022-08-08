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Газопоставщики озвучили тарифы на газ: сколько заплатят украинцы за "голубое топливо" в августе

8 августа 2022, 19:16

Тарифы на поставку газа потребителям в августе нынешнего года в Украине определили поставщики - так называемые "базовые годовые тарифные планы".

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Сколько заплатят украинцы за "голубое топливо" в августе / brecorder.com, debaty.sumy.ua

В Украине (недавно Верховная Рада приняла законопроект Кабмина), которым устанавливается мораторий на повышение тарифов ‒ на распределение природного газа, тепловую энергию и поставку горячей воды), базовые годовые тарифные планы на август опубликовали 10 компаний, которые поставляют газ населению. Об этом сообщает портал "Газправда".

Согласно имеющейся информации, тарифы на "голубое топливо" по сравнению с июлем практически не изменились:

  • 7,70 грн за кубометр предлагает компания "Эру Людям".
  • 7,799 грн за куб — "Энерджи Трейд Групп".
  • 7,96 грн за куб — "Нафтогаз Украины".
  • 7,98 грн за куб — "Волыньэлектросбыт" и "Закарпатье Энергосбыт".
  • 7,99 грн за куб — "Полтавагаз Сбыт".

Цена газа у других поставщиков колеблется от 8,20 до 9,99 грн за кубический метр.

Эксперты также напоминают, что около 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами компании "Нафтогаз Украины" с ценой 7,96 грн за кубический метр.

Цены на газ в Украине

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон 2022-2023 годов.

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Автор: Егор Бунин
Нафтогаз цены на газ
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