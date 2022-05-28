Цены на газ для населения: в Украине сделали важное заявление

Цены на газ / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Цена на газ для население не изменится. Как сообщили в Совете национальной безопасности, повышение цен на голубое топливо, очередной фейк российской пропаганды.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" удерживает цену на газ в рамках годового тарифного плана "Фиксированный". Такое решение было принято из-за военного положения", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

В СНБО отметили, что цена газа составляет 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (поставки), а договоры будут автоматически продлены.

Кроме того, в Центре напомнили, что 10 мая правительство одобрило проект закона Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного положения и последующего восстановления". Законопроект предусматривает введение моратория на повышение цен на газ и тарифов на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

"На платежках украинцев это не скажется", - цитирует ЦПД заявление НАК "Нафтогаз Украины".

Цены на газ в Украине

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон 2022-2023 годов.

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