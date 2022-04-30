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Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: подробности

30 апреля 2022, 20:52

Постановлением устанавливается, что поставщики газа должны присоединиться к балансирующей группе.

газ
Цены на газ для населения заморозили до 1 октября / Фото Reuters

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Это даст возможность сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября.

Согласно постановлению 489, с 1 мая по 30 сентября 2022 года АО "Укргаздобыча" и АО "Черноморнефтегаз" обязаны ежемесячно продавать природный газ собственной добычи, а НАК "Нафтогаз Украины" - приобретать такой природный газ по цене 7 240 гривен с учетом НДС 1 тысячу кубометров метров газа для формирования ресурса природного газа для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии.

В дальнейшем ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Трейдинг" обеспечивает ресурсом поставщиков газа.

Постановлением устанавливается, что поставщики газа должны присоединиться к балансирующей группе, чтобы продолжать продавать газ населению с 1 мая по 30 сентября 2022 года.

Поставщики получат от "Нафтогаз Трейдинг" объем природного газа, равный объему фактического потребления бытовыми потребителями, поставки которым осуществлял поставщик в соответствующем периоде.

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Цена на природный газ, который передается по договору между "Нафтогаз Трейдинг" и поставщиком, определяется на уровне, который с учетом торговой надбавки поставщика газа в размере 60 копеек за куб. метр с учетом НДС будет равна базовому годовому предложению такого поставщика, действовавшему по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Поставки природного газа поставщиком "последней надежды" потребителям согласно перечню потребителей осуществляются по цене 32 000 гривен с учетом НДС за 1 000 куб. метров газа.

Постановлением также поручено Министерству энергетики до 15 мая 2022 года подготовить и подать Кабинету министров Украины проект постановления о внесении изменений в Порядок определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, на которых возлагаются специальные обязательства.

Санкции против России

Президент Владимир Зеленский критикует Запад за слишком слабые санкции в отношении России. По словам гаранта, страны оказывают помощь несвоевременно и не готовы отказаться от запрета на покупку российских газа и нефти. Кроме того, они не могут отключить и Сбербанк России от международной межбанковской системы платежей SWIFT.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Европу за сомнения в отношении санкций против РФ. Глава польского правительства отметил, что страны Европы думают над ограничениями в тот момент, когда Путин ведет жестокую войну против Украины. Рубль в подобных условиях укрепляется.

Евросоюз запустил новые санкции в отношении России. Среди физических лиц, которые попали под ограничения, оказались руководитель Сбербанка Герман Греф, а также олигархи Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг и Борис Ротенберг. Акции таких финансовых учреждений, как ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк и Открытие, заморожены.

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