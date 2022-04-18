Кабмин утвердил тарифы на свет до ноября: сколько будут платить украинцы

Также сообщается, что в соответствующем постановлении Кабмина о тарифах на электроэнергию дата 30 апреля 2022 года была заменена на 31 октября 2022 года.
Тарифы на электроэнергию, которые планировали увеличивать после завершения отопительного сезона-2022, не будут корректироваться в ближайшие шесть месяцев. Соответствующее решение принял Кабинет министров.
К слову, ныне действующие тарифы были введены с октября 2021 года. К примеру, для домохозяйств, которые потребляют менее 250 киловатт в час, один киловатт стоит 1,44 грн. В Украине такое количество электроэнергии потребляет порядка 80 процентов домохозяйств. Для тех, кто потребляет больше, тариф — 1,68 грн за киловатт.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ блестяще выполняют задачу номер один – ускорение мира.
Как сказал глава государства в видеообращении, наши бойцы мастерски останавливают атаки оккупантов и реализуют контрнаступления.
"Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – российскую обычную авиацию, что та вынуждена применять стратегические дальнобойные самолеты",– заявил Владимир Зеленский.
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