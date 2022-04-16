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Зеленский рассказал, подскочат ли в Украине тарифы на свет

16 апреля 2022, 09:52

Кроме того, на совещании чиновники рассказали президенту о том, что четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасных территориях.

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Зеленский рассказал, подскочат ли в Украине тарифы на свет / Wikipedia

Украинский президент Владимир Зеленский провел рабочую встречу с чиновниками из экономического и обсуждал с ними чисто прагматические вопросы, которые возникшие с момента старта полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля.

"Обсудили энергетические вопросы, завершение этого отопительного сезона. Сезон проведен успешно несмотря ни на что. Несмотря на все "вангования", тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время", — отметил он.

По словам Зеленского, по меньшей мере в ближайшие полгода будут действовать нынешние тарифы на электроэнергию — 1,44 грн за киловатт для домохозяйств, которые потребляют менее 250 киловатт в месяц (сейчас таких в Украине около 80 процентов).Читайте такжеЗеленский рассказал, от чего зависит конец войны России против Украины

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Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ блестяще выполняют задачу номер один – ускорение мира.

Как сказал глава государства в видеообращении, наши бойцы мастерски останавливают атаки оккупантов и реализуют контрнаступления.

"Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – российскую обычную авиацию, что та вынуждена применять стратегические дальнобойные самолеты",– заявил Владимир Зеленский.

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Автор: Егор Бунин
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Владимир Зеленский российское вторжение тарифы на свет
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