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Путин - военный преступник, но переговоры необходимы: Зеленский назвал сценарии окончания войны

15 апреля 2022, 10:17

Президент подчеркнул, диалог с РФ - это один из вариантов.

Владимир Зеленский назвал сценарии окончания войны/ УНИАН, Reuters

Президент России Владимир Путин и все, кто отдавал соответствующие приказы - все руководство, все его окружение, все военные, которые это делали - все преступники.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии BBC. Также глава государства подчеркнул необходимость переговоров со страной-агрессором.

"Как можно закончить войну? Много ли вариантов у президента воюющей страны закончить войну? Сражаться до последнего украинца, как кто-то в некоторых странах этого хочет? Или сделать все возможное, чтобы не терять десятки тысяч, сотни тысяч, а может даже миллионы людей. Остановить Третью мировую войну. Сделать все, чтобы это закончилось как можно быстрее. Сделать все, чтобы Украина не была разрушена на 100%. Как это можно сделать? Я думаю, ни у кого нет стопроцентного ответа, потому что в таком случае это уже было бы сделано", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что диалог с РФ - это один из вариантов.

Читайте также"Украина не меняла позицию": Арахамия объяснил истерику РФ по переговорам"Все войны так заканчивались, или, по крайней мере, большинство из них. Это должно быть, все равно. Мы должны говорить о конкретных вещах, о прагматических вещах, хоть никто и не хочет, потому что много эмоций, никто не хочет просто общаться. Это мне не подарок, это не уикенд, это одна из возможностей", - пояснил Зеленский.

Гарант заявил, что будет пользоваться всеми возможностями, которые у него будут, которые ему предоставит эта ситуация.

"И я не закрываю такую возможность [диалога]. Но Буча - это закрытие возможности диалога. Буча, Бородянка, Мариуполь - закрывают возможности диалога. Проблема не во мне. Тут речь идет о России. У них не так много шансов будет говорить с нами", - отметил президент.

Читайте такжеВойна не закончится до 9 мая: эксперт объяснил, почему "капризного мальчика из бункера" все равно ждет провалЗеленский напомнил, что на протяжении первых двух лет своей каденции он делал все, что мог, чтобы встречаться с представителями России, чтобы остановить войну на востоке.

Это была моя эмоциональная миссия, моя гуманитарная миссия, которую я очень хотел исполнить. И я нашел много способов, как это делать. А сейчас способов не так много - чтобы продлить этот процесс. Не так много времени. Они должны думать об этом. Да, они могут нас уничтожить, но они будут вынуждены за это отвечать. Они могут убить нас, и они сами будут гибнуть", - подытожил Зеленский.

Отметим, что переговоры между Россией и Украиной сейчас проходят крайне тяжело. Как рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, несмотря на тяжелый эмоциональный фон, украинская сторона работает в прозрачных рамках, защищая наши ценности, когда российская продолжает публично давить на процесс.

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