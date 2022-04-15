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"Тревожные данные о планах Путина мы имели еще осенью": в ЦРУ сказали, как помогают Украине в войне

15 апреля 2022, 08:59

Путин начал широкомасштабную войну против Украины, руководствуясь своими амбициями и чувством обиды на Запад, говорит директор ведомства Уильям Бернс.

Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс объяснил, как его ведомство помогает Украине в войне/ УНИАН

Руководитель Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс рассказал, что американская разведка еще осенью 2021 года начала получать "тревожные и подробную" информацию о планах российского диктатора Владимира Путина вторгнуться в Украину.

По словам Бернса, российский президент руководствовался собственными амбициями и обидой на Запад, а также чувством незащищенности своего положения. Об этом директор ведомства заявил во время выступления в Технологическом университете штата Джорджия, пишет Голос Украины.

Также директор ЦРУ рассказал, как его ведомство помогает Украине противостоять России в войне. По словам Бернса, та информация, которую предоставляют власти Украины разведслужбы США, является "жизненно важными" для украинцев в их борьбе с агрессией РФ.

Кроме этого, Бернс отметил, что его ужасают военные преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине.

Напомним, директор ЦРУ Билл Бернс не исключил возможности применения Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины, но в то же время он отметил, что пока подготовки к этому не наблюдается.

Также ранее Бернс заявил, что Путин не имеет устойчивой цели в развязанной им войне против Украины. Глава ЦРУ отметил, что сейчас Россия соглашается на переговоры с Украиной ради тактической выгоды.

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