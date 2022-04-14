В ЦРУ высказались о возможности применения Россией опасного химоружия

В ЦРУ высказались о возможности применения химоружия / Reuters

Директор ЦРУ Билл Бернс не исключил возможность применения Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины, но в то же время, пока подготовки к этому не наблюдается, пишет CNN.

"Учитывая отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они сталкиваются в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия", - сказал Бернс.

По его словам, ЦРУ внимательно отслеживает за действиями России в отношении ядерного оружия. Бернс добавил, что пока таких приготовлений не наблюдается.

Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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