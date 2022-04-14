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В Азове объяснили, что нужно для деблокады осажденного рашистами Мариуполя

14 апреля 2022, 20:28

У защитников Мариуполя хватает духа для того, чтобы защищать город, подчеркнул Святослав Паламар.

Мариуполь, война
/ Фото Reuters

Деблокада Мариуполя возможна, однако для этого нужны решительные действия военно-политического руководства страны.

"Мы надеемся, мы боремся с оптимизмом и ждем решительных действий нашего военно-политического руководства относительно деблокады города, победы в этой войне. Мы считаем, что это (деблокада – ред.) возможно", - заявил заместитель командира полка Азов Святослав Паламар в комментарии Радио Свобода.

По словам представителя Азова, никто из экспертов и аналитиков не думал, что группа защитников Мариуполя будет так долго держаться, но они держатся.

Паламар подчеркнул, что у защитников Мариуполя хватает духа для того, чтобы защищать город, "сколько нужно".

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Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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