Даже круче Bayraktar: ударные дроны армии США MQ-9 Reaper поступят на вооружение Украины

Американский беспилотник MQ-9 Reaper / twitter.com/muzinbot

Киев ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов американского производства MQ-9 Reaper. Такие дроны находятся на вооружении армии США и являются основным разведывательно-ударным беспилотником американских сил. Диалог ведется при поддержке Белого дома. Получение таких БПЛА может усилить позиции Украины в войне против России.

Как сообщает Forbes, украинские делегаты еще на прошлой недели провели встречу с представителями General Atomics – компанией, которая производит беспилотники. Дискуссии не могло быть без соответствующей санкции администрации США.Читайте такжеБутылка и фотоаппарат Canon на клею: в Украине распаковали российский БПЛА Орлан-10 за 120$ тысяч

Журналисты указывают, что при поддержке американских властей беспилотные летательные аппараты могут оказаться на балансе ВСУ уже в ближайшие дни.

"При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни", - подчеркнул представитель General Atomics.

Справка

MQ-9 Reaper – модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил США. Беспилотник оснащен турбовинтовым двигателем, благодаря которому он способен развивать высокую скорость до 400 километров в час. Практический потолок – 13 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета составляет 24 часа.

У БПЛА 6 точек подвески. Аппарат может нести до 4 ракет класса "воздух-земля", или же до 8-ми в модификации MQ-9A, или 4 ракеты Хеллфайр, или же две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Также летательный аппарат может быть оборудован разведывательно-навигационной техникой, которая способствует наведению дрона на цель управляемых боеприпасов.

Война России против Украины

Минобороны РФ 13 апреля обвинило Украины в, дескать, "ударах" и "диверсиях" в направлении объектов, которые находятся на территории России. В ведомстве разразились угрозой нанести ракетные удары по "центрам принятия решений", в том числе, и в Киеве.

Войска Украины нанесли удары ракетами Нептун по российскому крейсеру "Москва". В итоге на корабле произошло возгорание.

В Офисе президента назвали удар по "Москве" масштабнейшим поражением Военно-морского флота РФ со времен Второй мировой войны. Это самый крупный потопленный военный корабль России за последние несколько десятков лет.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что если Россия нанесет удар по Киеву, то получит ответ. По словам чиновника, у Украины есть серьезная возможность для реализации такого сценария.

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