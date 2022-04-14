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Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву - Арестович

14 апреля 2022, 10:51

Советник главы Офиса президента призвал РФ быть аккуратной в вопросе поднятия ставок. По его словам, "возможности по России у нас прекрасные".

Арестович, ракета Нептун
На каждый выстрел по нашим органам управления, "у нас найдется своя резьба", сказал Арестович / Коллаж фото Униан, facebook.com/alexey.arestovich

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозил Москве ответным ударом в случае атаки по столице Украины - Киеву.

По его словам, на каждый выстрел по нашим органам управления, "у нас найдется своя резьба".

"Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву. Нужно быть аккуратными в вопросе поднятия ставок. Возможности по России у нас прекрасные. То, что мы их пока не используем... У каждой войны есть степень эскалации. Хотите эскалировать - давайте эскалировать ", - сказал Арестович в интервью Марку Фейгину.

Ранее в Минобороны России заявили о готовности нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве", если продолжатся "попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России".

Как сообщал Главред, 29 марта российские оккупанты обстреляли здание ОГА в Николаеве. Ракета буквально прошила здание насквозь, оставив в нем дыру. Большинству людей чудом удалось спастись – это от 50 до 100 человек.

1 марта российские военные обстреляли Площадь свободы в Харькове. Вражеская ракета попала в правое крыло облгосадминистрации – половина здания разрушена.

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