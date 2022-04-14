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Во время прорыва в Мариуполе часть морпехов попала в плен - Арестович

14 апреля 2022, 08:41

Часть украинских морпехов попала под артиллерийский и авиационный удар, потеряла много людей и во время боя попала в плен в осажденном Мариуполе.

Мариуполь, война
С 3 марта Мариуполь находится в осаде / Фото Reuters

В Мариуполе часть 36-й бригады морской пехоты попала в российский плен при попытке прорыва.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

"Часть пошла на соединение с Азовом, а часть пошла на прорыв в другое место, потому что они были разобщены между собой и принимали решение, исходя из обстановки. И вот та, что ушла сама... ну, не сама, а в другом направлении... попала под артиллерийский и авиационный удар, потеряла много людей и во время боя попала в плен", — сказал он.

Арестович опроверг распространенную росСМИ дезинформацию, что пленных украинцев около тысячи. По его словам, речь идет о гораздо меньшем количестве людей.

"В общем, операция прорыва была успешной. Военные уже перегруппировались и готовы продолжать выполнять боевые задания", - добавил он.

Как сообщал Главред, 13 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Мариуполе морская пехота совершила прорыв и объединилась с полком Азов. Таким образом, удалось укрепить район обороны. По его словам, в результате Азов получил существенное подкрепление.

Осада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что, по предварительным данным, в Мариуполе погибли от 20 до 22 тысяч человек.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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