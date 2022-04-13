Вышли из окружения рашистов: морпехи раскрыли детали соединения с Азовом в Мариуполе

Начальник 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Сергей Волына рассказал о том, как его подразделению в Мариуполе удалось выйти из окружения российских оккупантов и соединить с защитниками города из полка Азов.

В Сети опубликовали водеообращение защищающих Мариуполь Волыны вместе с командиром Азова Денисом Прокопенко.

Украинский морпех подчеркнул, что бойцы ВСУ провели успешную операцию и присоединились к полку Азов.

Он уточнил, что для выхода из окружения бойцы 36-й бригады морпехов провели успешную перегруппировку.

"Продолжаем выполнять боевые задачи. Наш моральный дух силен, мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все что от нас необходимо для успешного завершения нашей боевой задачи", - добавил Волына.

Новость обновляется.